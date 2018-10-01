Дачный дом вспыхнул, как спичка

В страшных пожарах в Ярославском районе погибли сразу три человека. Вчера, как спички, вспыхнули два дома.

Днём загорелась дача в садоводческом товариществе «Земледелец». Туда на выходные приехала 54-летняя женщина. К сожалению, она не смогла выбраться из огня и сгорела заживо.

Вечером пожар начался в одном из частных домов посёлка Красное.

— Погибли двое мужчин — 49 и 68 лет. По фактам гибели людей проводится проверка. Причины пожара выясняются, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Ранее мы писали о том, что в Ярославской области на дороге нашли тело мужчины.