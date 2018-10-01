Два страшных пожара в Ярославской области за один день: заживо сгорели три человека
1 октября 2018 12:48
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В страшных пожарах в Ярославском районе погибли сразу три человека. Вчера, как спички, вспыхнули два дома.
Днём загорелась дача в садоводческом товариществе «Земледелец». Туда на выходные приехала 54-летняя женщина. К сожалению, она не смогла выбраться из огня и сгорела заживо.
Вечером пожар начался в одном из частных домов посёлка Красное.
— Погибли двое мужчин — 49 и 68 лет. По фактам гибели людей проводится проверка. Причины пожара выясняются, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Ранее мы писали о том, что в Ярославской области на дороге нашли тело мужчины.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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