После поджогов ярославцам некуда складывать мусор

Этой ночью в разных районах Ярославля горели мусорные контейнеры. Пожарные сообщают о возгораниях на улице Ухтомского, баки загорелись также на улице Калинина. Всего пострадали семь контейнеров в разных районах города.

— Наши сотрудники подтвердили, что были сожжены контейнеры компании в разных районах города. Где-то по одному, где-то по два. Мы считаем, что правоохранительные органы должны разобраться, готовим документы, — рассказали в пресс-службе компании «Хартия», которая занимается утилизацией мусора в Ярославской области.



Это уже не первый случай массового поджога контейнеров компании с тех пор, как московская фирма выиграла контракт на 16 миллиардов по работе с ярославским мусором. В прошлый раз сгорели сразу 14 контейнеров. Делом занялась полиция, но пока результатов нет, поджигателей не нашли.