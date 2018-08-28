В Ярославле по всему городу горят мусорные контейнеры. Причём сгорает не только мусор — выгорают полностью площадки. Дотла.

Во дворах от баков остаётся лишь кучка сгоревшего мусора

— За два дня сгорели 14 мусорных баков в Ленинском, Фрунзенском и Дзержинском районах, — уточнили в мэрии Ярославля.



Речь идёт о пластиковых мусоросборниках, которые поставила фирма «Хартия». Они с 1 сентября будут единым оператором по вывозу мусора в Ярославле.



— Мы в качестве доброй инициативы стали заранее выставлять баки, чтобы с 1 сентября начать полноценно работать, — рассказали в «Хартии».



Мусорные баки не только поджигают, но и воруют

Сейчас «Хартия» выставляет новые баки. В фирме оценивают ущерб в 150 тысяч рублей.



Похоже, что «Хартии» кто-то объявил войну и намерен вытеснить контору с рынка. Но не исключено, что это просто хулиганы, которым не нравится новый мусорный оператор. А пока страдают люди, которым некуда выкидывать мусор. Им приходится ходить в соседние дворы.



— Случившееся негативно влияет не только на работу регионального оператора, но и в первую очередь вредит жителям города, — рассказал начальник отдела ТБО департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области Артём Назаров.



Контейнерные площадки горят в разных районах Ярославля

За то, чтобы «Хартия» занялась сферой отходов в Ярославской области, власти отдадут 16 миллиардов за восемь лет. По два миллиарда рублей в год. За эти деньги фирма должна организовывать весь процесс сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и нести за это ответственность. Также она должна поменять мусорные контейнеры, обновить парк мусоровывозящей техники, привести в нормативное состояние полигоны и создать сортировочные и перегрузочные станции.

