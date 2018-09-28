Этот храм находится на проспекте Авиаторов

На сайте блогера Ильи Варламова появилась статья, в которой он называет самый уродливый храм России. Недолго подводя читателя к интриге, показывая фотографии странных церквей в Хабаровске, Калининграде и Саранске, он заявляет, что самый некрасивый храм находится в Ярославле. Это Яковлевско-Благовещенский храм в Заволжском районе.



— Когда-то на восточной окраине Ярославля стоял красивый Яковлевско-Благовещенский храм XVIII века. Вернее, он и сейчас там стоит, но попы решили, что видеть его никто не должен, — пишет Варламов в статье.



Действительно, раньше этой постройки не было. Рядом с храмом стоял аккуратненький синий домик. Но потом к нему приделали веранду, а позже кто-то построил второй этаж и, в конце-концов, обшил дом сайдингом и вставил пластиковые окна. Как подмечает блогер, со стороны проспекта Авиаторов храм стал похож на придорожное кафе.

Колокольню еле видно за большим домом

— Очень красиво! Наверняка здесь теперь останавливаются дальнобойщики в поисках горячего кофе и беляша, потому что незабываемая архитектура придорожного кафе скопирована идеально, — издевается Илья Варламов.



В Ярославле Илья Варламов не редкий гость. И уж больно любит он всё критиковать. Ярославцам это не понравилось, и они сказали ему больше не приезжать.