Ярославцы любят свои маршрутки

Хоть красные, хоть белые — они всё равно зло. Такого мнения придерживается российский блогер Илья Варламов о маршрутках. Особенно критично блогер-урбанист относится к пазикам. Посетив Ярославль, Илья Варламов предложил избавить город от этого транспорта.



— В один микроавтобус помещается 15 пассажиров, в один обычный трамвай или автобус — 120, а в современные сочлененные трамваи поместится и 300 пассажиров, что особенно актуально на загруженных маршрутах. В часы пик города встают в одну большую пробку, процентов 30 трафика в которых — это маршрутки, — считает Илья Варламов. — Пазики придумали, чтобы перевозить картошку и гробы в деревнях, а не пассажиров в городах, — написал он в своём блоге.



Может, ярославцы в душе в чём-то и согласны с блогером, но за пазики встали горой.

— Нормальные пазики, уж лучше, чем заплеванные и загаженные трамваи и троллейбусы, — высказался читатель 76.ru.

— Прям Америку открыл! Давайте ещё все легковые машины выгоним, они тоже пробки создают и в аварии попадают. Будем ездить на велосипедах или лошадях. В имеющиеся автобусы все равно все желающие не влезут. По-моему, проще выгнать из города одного блогера, — высказалась Марина Мардалиева.

Есть и весьма рациональные замечания.

— За Волгу, например, ни на чем больше и не уедешь, — пишет Юлия Колгашкина.

— Маршрутки надо оставить только потому, что ни у города, ни у ПАТП, ни у «Яргорэлектротранса» денег на новые автобусы, троллейбусы и трамваи попросту нет, — добавила Анастасия Васильевна.

В опросе 76.ru 53,1% ярославцев ответили, что маршрутки городу нужны. Они быстрее других видов общественного транспорта. Избавиться от маршруток согласились 25,78% проголосовавших. Ещё 21% респондентов заявили, что не ездят на общественном транспорте.

Кстати, в Ярославле проблем с владельцами маршруток немало. Перевозчики копят гигантские долги по налогам, водители автобусов нарушают ПДД и нередко попадают в аварии.

