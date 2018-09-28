Водитель поздно опомнился, когда у него выкрали несколько тысяч рублей

На днях в Ярославле таксиста обокрал его же клиент. Всё произошло в Заволжском районе. Водитель выполнял свой заказ: подвозил молодого человека. Когда настало время платить за поездку, пассажир категорически отказался это делать. Тогда между водителем такси и молодым человеком произошёл небольшой конфликт. Пассажир быстро схватил портмоне водителя, в котором было больше двух тысяч, и выскочил из машины. Когда таксист опомнился, что его обокрали, было уже поздно — от парня и след простыл.



— Сотрудниками патрульно-постовой службы установлен подозреваемый, житель Некрасовского района — мужчина 1988 года рождения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Молодой мужчина уже дал признательные показания. Деньги, которые он похитил, сотрудники полиции изъяли. и теперь мужчине может грозить срок за грабёж.



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