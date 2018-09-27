Владимир Волков приехал в Ярославскую область из столицы

В Ярославской области ожидаются глобальные перестановки в политических элитах. Так, сегодня покинул пост и.о. главы администрации Переславля-Залесского Владимир Волков. Чиновник ещё в начале лета заявлял о своём желании возглавить Переславль как городской округ, но его планы резко изменились.

— Сегодня Владимир Волков покинут пост главы Переславля-Залесского, — рассказал источник 76.ru в переславской администрации. — Вместо него работать руководителем остался Валерий Астраханцев.



Сейчас Переславль и район находятся в переходном этапе формирования. Фактически городом до сегодняшнего дня руководил Волков, а районом — Астраханцев. Но через некоторое время здесь произойдут изменения, и администрации объединятся — останется только городской округ Переславль-Залесский, в который войдёт территория всего Переславского района. В кулуарах говорят, что Астраханцев как раз и возглавит округ.

А для 42-летнего Владимира Волкова — приезжего чиновника из Московской области — пророчат пост мэра Ярославля. Такие слухи распространяют Telegram-каналы столицы региона уже не первую неделю.

Владимир Волков руководил Переславлем с 2017 года

— На следующую среду, 3 октября, планируется назначить заседание муниципалитета Ярославля. На нем на должность первого заместителя мэра Ярославля будет согласован житель подмосковных Люберец, бывший глава городского поселения Красково (Люберецкого района Подмосковья), бывший временный мэр Переславля-Залесского Владимир Волков, — утверждает канал «Ярполитика». — После этого по Уставу города он станет и.о. мэра.

Однако эти слухи пока ничем не подтверждены. Сам Владимир Волков на телефонные звонки не отвечает, а председатель ярославского муниципалитета Артур Ефремов до понедельника находится в отпуске.

В Переславле эта осень богата на перемены. Два депутата Переславской городской думы сложили свои полномочия из-за перехода в Ярославскую областную думу. Это Сергей Хабибулин и Константин Гриднев. Довыборы там назначили на 25 ноября. Ожидается, что там будет ожесточённая борьба за эти мандаты. По итогам сентябрьских выборов большинство мест в местной думе досталось оппозиционной коалиции — справедливороссам и представителям КПРФ. Они взяли 11 мандатов, а «Единой России» досталось лишь 10. Теперь партия власти будет стараться изо всех сил вернуть себе большинство.

