Скандал разгорелся в Ярославской области после выборов в городе Переславль-Залесский. Там кандидат от «Единой России» потребовал пересчёта голосов по одному из округов на выборах депутатов местной городской думы.

Грудью встали на защиту бюллетеней





— Я сейчас стою вместе с коллегой у здания администрации и охраняю бюллетени, — сообщает из Переславля-Залесского справедливоросс Сергей Хабибулин. — В случае, если начнётся пересчёт голосов, я хочу видеть, как это происходит, сам. Мы уже обратились в Москву к руководству нашей партии, в Центризбирком и в движение «Голос». Они готовы выехать, если здесь начнутся какие-то движения.



Пересчёта голосов единоросс Андрей Дуванов потребовал после того, как представитель «Справедливой России» и КПРФ заявили, что будут работать сообща. В Переславскую городскую думу прошли 10 человек от партии власти, 8 — от «Справедливой России» и 3 — от КПРФ. Если «Единая Россия» сможет взять ещё один мандат, лишив его кого-то из оппозиции, то они будут в большинстве. В переславском отделении «Единой России» ситуацию не комментируют.



Кстати, для Владимира Волкова, который сейчас является секретарём городского отделения партии власти, а также и.о. главы городского округа Переславль-Залесский, очень важно, как распределятся мандаты в местной думе. Ведь по новому закону именно этим людям предстоит принимать решение, кто станет главой.



Выборы депутатов Переславской городской думы проходили в единый день голосования 9 сентября. В этот же день в регионе выбирали депутатов Ярославской областной думы.

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