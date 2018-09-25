Теперь владелец незаконного бизнеса ответит перед судом

Рыбинская полиция накрыла незаконный игорный зал, который находился в частном доме в самом центре города — на Преображенском переулке. Вместо привычных игровых автоматов комната была заставлена обычными компьютерами, на которых азартные посетители играли в онлайн-казино. Хозяином противозаконного бизнеса оказался 25-летний житель Рыбинска.



— В качестве игрового оборудования использовались компьютеры. В ходе осмотра места происшествия полицейскими изъято 10 компьютеров, — рассказали в пресс-служба УМВД России по Ярославской области



Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Сотрудникам Следственного комитета придется выяснить, кто замешан в этом преступлении.



Не так давно в Ярославле посадили банду, открывшую несколько подпольных казино в центре города. Как устроен игорный бизнес в Ярославле, читайте в нашем расследовании.