Во Фрунзенском районе Ярославля машины провалились в яму, оставленную дорожниками
Две машины провалились передними колёсами в глубокую канаву, вырытую дорожниками. Вода залила яму, поэтому водители её заметили слишком поздно, а такой глубины и вовсе не ожидали.
— Яма от дорожников на улице Пирогова возле дома 37, глубина более 30 сантиметров, — предупредил других автовладельцев и пешеходов Тимур Иманов в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Будьте осторожны!
Чтобы продемонстрировать глубину оставленной ямы, мужчина вступил в огромную лужу — вода скрыла ногу почти по колено.
Дождь, прошедший в воскресенье, залил улицы города, причём многие из утонувших дорог оказались совсем недавно отремонтированными.