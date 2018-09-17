Машины зацепились за асфальт дном

Две машины провалились передними колёсами в глубокую канаву, вырытую дорожниками. Вода залила яму, поэтому водители её заметили слишком поздно, а такой глубины и вовсе не ожидали.

Передние колёса даже не коснулись дна канавы

— Яма от дорожников на улице Пирогова возле дома 37, глубина более 30 сантиметров, — предупредил других автовладельцев и пешеходов Тимур Иманов в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Будьте осторожны!



Чтобы продемонстрировать глубину оставленной ямы, мужчина вступил в огромную лужу — вода скрыла ногу почти по колено.

Глубина ямы около 30 сантиметров

Дождь, прошедший в воскресенье, залил улицы города, причём многие из утонувших дорог оказались совсем недавно отремонтированными.

