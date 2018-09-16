«Ливнёвки? Нет, не слышали»: дождь затопил отремонтированные дороги Ярославля

На улице Павлова машины пускают волны

Дождь, начавшийся утром в Ярославле, затопил дороги города, причём, большинство из ушедших под воду улиц оказались совсем недавно отремонтированными.



— Асфальт на дорогах может быть сколько угодно качественный, но если ливневка забита или ее нет, то происходит то, что мы видим, — написал Антон Бахвалов в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Аналогичная история не только на Большой Октябрьской, но и на всей свежесделанной Чкалова.

— Прошёлся пешком от Дзержинского до Панина по тротуару, — написал Темур Абдулаев в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке». — Скакал как молодой козлик. А вот бабушек жаль. Без сапог с высоким голенищем никак.

По проспекту Дзержинского без резиновых сапог не пройти

Затопило улицу Павлова, проспект Толбухина и улицу Спартаковскую, на которой дождь и лужи не помешали дорожникам укладывать асфальт.

Улица 1905 года

Залитая дорога стала возможной причиной смертельного ДТП в Рыбинском районе.

Улица Спартаковская