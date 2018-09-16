Страшное ДТП на дороге Ярославль — Рыбинск: погибли пять человек. Фото и видео с места аварии

Авария произошла около девяти утра

Сегодня около девяти часов утра в Рыбинском районе на 54-м километре дороги Ярославль — Рыбинск столкнулись «Ниссан-Х-Трейл» и «Форд-Фьюжен».



На месте ДТП работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.



— По предварительной информации, пять человек получили смертельные травмы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Мужчина из «Ниссана» госпитализирован.



Полиция устанавливает обстоятельства аварии.



В субботу в Ярославле столкнулись две машины. Четыре человека получили травмы.



14:33

Проезжавшие мимо аварии водители пытались оказать помощь пострадавшим.

- ДТП произошло прямо передо мной, я ехал за «Фордом», - написал Михаил Костин в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте». - Скорость у «Форда» и «Ниссана» была приблизительно 100 километров в час. «Ниссан» словил колею, и произошло аквапланирование. Его правой передней стороной выкинуло на встречный «Форд», после чего «Форд» улетел в кювет, а «Ниссан» закружило.

Свидетели аварии сообщают, что водителя «Ниссана» выбросило из машины.

- Он практически перед моим лобовым пролетел на обочину, - рассказал Михаил. - Я чудом не въехал в «Ниссан», слава богу, встречка была свободной.

Водители разу сообщили о случившемся по номеру 112, и попытались оказать первую помощь.

- Водитель «Ниссана» был жив, но без сознания, - пишут свидетели аварии. - Женщина в «Ниссане» ещё дышала, и пульс у женщины в «Форде» ещё прощупывался. К сожалению, когда приехала скорая живым остался только водитель «Ниссана». А выкинуло его, потому что он не был пристёгнут.

14:30

На месте аварии работают спасатели.

12:55

Что на данным момент известно о тех, кто попал в аварию

Погибшие:

в «Нисане» - 67-летний мужчина, 45-летняя женщина.

в «Форде» - 45-летний мужчина, 42-летняя женщина и еще одна женщина, личность которой, как уточнили в полиции, устанавливается.

18-летний парень из «Ниссана» госпитализирован с травмами.



12:54

Появилось видео с места страшной аварии.

Видео: Подслушано в Рыбинске/VK/com

12:46

На месте работают сотрудники МЧС.

12:09

- На этом месте на дороге колейность, - написал Константин Смитрнов в группе «Авто новости Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте». - По воде, наверное, выкинуло.

- Дорога именно там вообще никакая, - подтверждает Вячеслав Помельчин.

11:56

Автовладельцы сообщают, что движение на участке ДТП затруднено.

- «Ниссан» там стоит так, что из четырёх полос свободна только правая в сторону Рыбинска, - написал Вячеслав Помельчин в группе «Аварии Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте».

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11:36

Машины столкнулись на границе Рыбинского и Тутаевского района. Как сообщают очевидцы, обе загорелись.

- Обе горят, обе в хлам, - написал Дмитрий Толкачёв в соцсети «ВКонтакте» - Одна, полностью разбитая, лежит в кювете. Другая, тоже разбитая, стоит на дороге, но по частям. На место прибыла полиция. На обочине лежит один погибший в этом страшном ДТП. Второго погибшего, судя по всему, извлекают из второй машины. И всё это - в сложных метеоусловиях.