Асфальт укладывают в лужи

Дождь идёт с самого утра, но это не мешает дорожникам укладывать асфальт. В Заволжском районе на улице Спартаковской активисты из группы «Дороги Ярославля» сняли, как асфальтируют прямо в лужи.



— Вода стоит, — говорит Ярослав Мазур и демонстрирует, топая ногой по луже на подготовленном для асфальтировки участке дороги. Рядом парит свежеуложенный асфальт. — Чувствую себя, как ёжик в тумане.



Возмутил такой ремонт и местных жителей, которые долго ждали, когда на улице Спартаковской можно уже будет не объезжать ямы, а спокойно ехать. Работы в дождь сняли на видео.

Напомним, что активистам уже удалось заставить дорожников переделывать на проспекте Авиаторов участки дороги, заасфальтированные в дождь.

