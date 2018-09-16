Дорожники под дождем асфальтируют улицу в Ярославле
Дождь идёт с самого утра, но это не мешает дорожникам укладывать асфальт. В Заволжском районе на улице Спартаковской активисты из группы «Дороги Ярославля» сняли, как асфальтируют прямо в лужи.
— Вода стоит, — говорит Ярослав Мазур и демонстрирует, топая ногой по луже на подготовленном для асфальтировки участке дороги. Рядом парит свежеуложенный асфальт. — Чувствую себя, как ёжик в тумане.
Возмутил такой ремонт и местных жителей, которые долго ждали, когда на улице Спартаковской можно уже будет не объезжать ямы, а спокойно ехать. Работы в дождь сняли на видео.
Напомним, что активистам уже удалось заставить дорожников переделывать на проспекте Авиаторов участки дороги, заасфальтированные в дождь.