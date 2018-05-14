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Волгограду нужнее: в Ярославль не привезли трамваи из Москвы
14 мая 2018 14:37
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До Ярославля дошла очередь получить трамваи, на которых несколько лет ездили люди по Москве. Но их так и не начали везти сюда.
— Поставка трамваев, которые правительство Москвы безвозмездно передало Ярославской области, откладывается, — рассказали в «ЯрГорЭлектроТрансе». — Все документы оформлены, остается только перевезти вагоны в Ярославль. В связи с тем, что в Волгограде состоится один из этапов чемпионата мира по футболу, перевозчик начал отгрузку именно в этот город.
Теперь планируется, что в Ярославль трамваи начнут поступать не позднее 25 июня. За раз перевезти все 20 вагонов не получится из-за того, что «Мосгортранс» не может выдавать более двух трамваев в день.
Те 20 трамваев, которые нам отдают после москвичей, выпущены в 2004–2007 годах. Их срок службы — 16 лет. Его можно продлить лишь сделав капитальный ремонт.
Фото: ЯрГорЭлектроТранс
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