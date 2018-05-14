Волгограду нужнее: в Ярославль не привезли трамваи из Москвы

За один раз перевезти все 20 вагонов не получится

До Ярославля дошла очередь получить трамваи, на которых несколько лет ездили люди по Москве. Но их так и не начали везти сюда.

— Поставка трамваев, которые правительство Москвы безвозмездно передало Ярославской области, откладывается, — рассказали в «ЯрГорЭлектроТрансе». — Все документы оформлены, остается только перевезти вагоны в Ярославль. В связи с тем, что в Волгограде состоится один из этапов чемпионата мира по футболу, перевозчик начал отгрузку именно в этот город.

Теперь планируется, что в Ярославль трамваи начнут поступать не позднее 25 июня. За раз перевезти все 20 вагонов не получится из-за того, что «Мосгортранс» не может выдавать более двух трамваев в день.

Те 20 трамваев, которые нам отдают после москвичей, выпущены в 2004–2007 годах. Их срок службы — 16 лет. Его можно продлить лишь сделав капитальный ремонт.