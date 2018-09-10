Арт-объект блогер сравнил с вывеской алкогольного супермаркета

В Ярославле побывал один из самых известных блогеров страны — Илья Варламов. Он прогулялся с мэром, чтобы снять материал для своего нового шоу. Правда, интервью с Владимиром Слепцовым блогер обещает выпустить только через месяц, но свой отзыв о благоустройстве Ярославля он дал уже сейчас. Спойлер: печальный.

Однако кое-что Варламов всё же оценил. Мы разделили отзывы федерального блогера на плохие и хорошие.

Неряшливая Стрелка

Благоустройство Ярославля в том виде, к которому мы привыкли, Илья Варламов жестоко раскритиковал. Больше всего досталось Стрелке.

Стрелку московский блогер назвал унылым местом

— Я думаю, сегодня любой житель Москвы или Казани с улыбкой смотрит на этот парк с фонтанами и понимает, что гордиться здесь нечем. Совершенно мертвое неинтересное пространство, залитое плиткой с бесполезными газонами — так сейчас не делают. Нет никаких точек притяжения, если не считать ими фонтаны. Находиться здесь можно просто от безысходности, — написал в «Живом журнале» Илья Варламов. — Через десяти лет после строительства все уже разваливается, плитка местами проседает. Про полив газона тоже забыли, и он весь высох. Плюс ко всему — плохо эксплуатируют. Между разрушающимися плитами уже начинают расти сорняки, выглядит весь этот парк очень запущенно и неряшливо.

Колхозные клумбы

Досталось и городским клумбам.

Ярослаские клумбы Илья Варламов назвал немодными

— В целом благоустройство очень колхозное. Я не знаю, кто конкретно за него отвечает, но у этого человека явно проблемы со вкусом: какие-то непонятные узоры, ковры из цветов — конечно же, так уже не делают, — продолжает Илья Варламов. — В самом центре Ярославля какие-то непонятные цветы. Это просто безвкусица, и, конечно, Ярославль заслуживает большего.



Ненужные заборы

Критике подверглись и ярославские заборы. Те самые, с мишками, из-за которых в городе прогремел настоящий скандал. На них потратили много миллионов рублей, которые подарила Ярославлю столица в прошлом году.

Заборы в городе не так уж нужны

— Заборов в городе много, власти ссылаются на требования ГИБДД, но, как мы знаем, от заборов никакого толка нет, — говорит блогер. – На самом деле ограда вдоль улиц создает мнимое чувство безопасности у водителя — по улицам становится комфортно ехать быстро. Быстрая езда повышает вероятность ДТП, причем с летальным исходом. Более того, если машина на скорости вылетит на тротуар, то забор разлетится и превратится в шрапнель. Во многих городах России уже были реальные жертвы заборов.

Также Варламов заметил, что на их покраску и содержание уходят бюджетные деньги, которые можно было бы направить на что-то другое.

Остановки в виде мусорных контейнеров

В Ярославле остановки общественного транспорта это проблема. Ими недовольны сами ярославцы. Неудивительно, что и гость из столицы заметил их плохое состояние.

— Сами остановочные павильоны грязные, немытые. Нигде нет схем — если вы не местный житель, разобраться с общественным транспортом совершенно невозможно, — пишет Илья Варламов. — Новые остановки тоже залеплены рекламой, их не моют и вообще очень плохо эксплуатируют.

А одну из остановок блогер сравнил по стилю с мусорным контейнером.

Теперь о плюсах.

Мало рекламы в зоне ЮНЕСКО

Мэрия Ярославля уже несколько лет нещадно сдирает рекламу с фасадов центральных зданий. И результат заметен.

— Недавно в центре города ввели дизайн-код — большие молодцы, привели в порядок вывески. Осталось заняться внешними блоками кондиционеров, — отозвался блогер.

В едином стиле

Одна из любимых тем нашего мэра: обустроить город в едином стиле. Ларьки, маршрутки, реклама — для бизнеса вводят новые правила. И это оценили.

Такие ларьки понравились столичному блогеру

— Круто, что все киоски сделаны в едином стиле. Это правильно, учитесь, — написал блогер, прогулявшись по Демидовскому скверу.

Это сквер Илья Варламов оценил больше остальных мест за буйную зелень и креативное покрытие пешеходных дорожек. А вот ярославские градозащитники с блогером не согласны. Они даже пожаловались в Минкульт на образ этих ларьков.