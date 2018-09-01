Тройное ДТП на трассе М-8: погиб мужчина, пострадал ребёнок
1 сентября 2018 10:10
570 0
Сегодня в два часа ночи на трассе М-8 в Ростовским районе произошло ДТП — столкнулись сразу три машины.
Все случилось около посёлка Новосёлки.
«Фольксваген», ехавший в Ярославль, въехал на встречке в МАЗ с прицепом. А затем легковушку отбросило на «Сузуки». «Сузуки» улетела в кювет и перевернулась на крышу.
— Водитель «Фольксвагена» погиб, 10-летний ребёнок в «Сузуки» ранен, Повреждена стойка знака 5.23.2. Дорожные условия, которые могли спровоцировать ДТП, не выявлены. Перерыва или ограничения движения нет, — сообщили в Упрдор «Холмогоры».
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru