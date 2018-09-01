Авария произошла ночью

Сегодня в два часа ночи на трассе М-8 в Ростовским районе произошло ДТП — столкнулись сразу три машины.

Все случилось около посёлка Новосёлки.

«Фольксваген», ехавший в Ярославль, въехал на встречке в МАЗ с прицепом. А затем легковушку отбросило на «Сузуки». «Сузуки» улетела в кювет и перевернулась на крышу.

— Водитель «Фольксвагена» погиб, 10-летний ребёнок в «Сузуки» ранен, Повреждена стойка знака 5.23.2. Дорожные условия, которые могли спровоцировать ДТП, не выявлены. Перерыва или ограничения движения нет, — сообщили в Упрдор «Холмогоры».