Крутые тачки и дорогие курорты: как провели лето ярославские знаменитости и светские львицы
Лето пролетело, а впечатления остались. Ведь, согласитесь, оно было таким классным. Особенно у тех, кто понежил свои тела на солнышке у моря. Наши ярославские знаменитости оторвались этим летом по полной. Они отдыхали на дорогих курортах, жили в шикарных отелях и тратили огромные деньги. Давайте посмотрим на то, как развлекались ярославские знаменитости.
Ярославская солистка группы «Виа ГРА» Ольга Меганская в начале лета побывала в Италии. Девушка публиковала фото с итальянскими достопримечательности, а также более интимные: в её аккаунте в Instagram появилось нежное фото, где певица в чёрном боди сидит на маленьком балкончике под лучами солнца.
Ярославский шоумен Александр Задойнов, похоже, надолго поселился в Сочи. Бывший участник проекта «Дом-2» хвастается фотографиями с моря. А недавно Александр продемонстрировал свою новую машину — роскошный BMW с открытым верхом. Как раз для прогулок по морскому побережью.
— Мой братан Тигр, — так назвал своего нового друга Задойнов.
Светская львица Юльяна Самохвалова провела лето в столице. Девушка постоянно публиковала фотографии с различных мероприятий: то она на красной ковровой дорожке, то — в дорогом ресторане.
Но даже в Москве Юльяна не отказывала себе в принятии солнечных ванн. Девушка развлекалась в столичных клубах с бассейнами.
Ярославская актриса Мария Горбань половину лета провела на Бали. Девушка покоряла волны на сёрфе и бесконечно меняла купальники.
Ярославская супермодель Елена Трусова приехала провести отпуск в Питер.
— Питер — моя любовь, — призналась Елена. — Мой дедушка — коренной петербуржец. Пережил блокаду.
В культурной столице России Елена щеголяла в модных платьях.
Видимо, Елена просто решила отдохнуть от изнуряющей жары. Ведь съёмки для журналов всегда проходят на красивых курортах. Незадолго до отпуска Елена работала на Сицилии.
Другая ярославская супермодель Ирина Водолазова сейчас отдыхает в Италии. Она публикует фотографии с дорогих итальянских курортов.
До этого Ирина проводила время с детьми в Москве.
— Наш первый раз на реке, — написала Ирина в своём Instagram.
Ярославская телеведущая Юлия Тихомирова дважды за лето посетила Турцию. Юлия продемонстрировала прекрасную фигуру и модные образы.
Ещё одна ярославская супермодель, которая несколько раз появлялась на обложке модного журнала Vogue, сейчас отдыхает в Сен-Тропе.
Туда же Даша взяла своих дочек.
А до этого Даша отдыхала в Испании.
Ярославна Елена Летучая где только не была этим летом. Хотя ей, кстати, как она сама призналась, врач запретил частые перелёты.
Вот она отдыхает с любимым мужем и мамой на Мальдивах.
Вот она с супругом в Чехии.
А вот они уже в жарком Баку.
Да, наши звёзды шикарно провели своё лето. А как отдохнули вы, дорогие читатели? Пишите в комментариях.