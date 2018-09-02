Мария Горбань со своим любимым на Бали

Лето пролетело, а впечатления остались. Ведь, согласитесь, оно было таким классным. Особенно у тех, кто понежил свои тела на солнышке у моря. Наши ярославские знаменитости оторвались этим летом по полной. Они отдыхали на дорогих курортах, жили в шикарных отелях и тратили огромные деньги. Давайте посмотрим на то, как развлекались ярославские знаменитости.



Ярославская солистка группы «Виа ГРА» Ольга Меганская в начале лета побывала в Италии. Девушка публиковала фото с итальянскими достопримечательности, а также более интимные: в её аккаунте в Instagram появилось нежное фото, где певица в чёрном боди сидит на маленьком балкончике под лучами солнца.

Публикация от Olga Meganskaya (@omeganskaya) 9 Июн 2018 в 2:13 PDT

Ярославский шоумен Александр Задойнов, похоже, надолго поселился в Сочи. Бывший участник проекта «Дом-2» хвастается фотографиями с моря. А недавно Александр продемонстрировал свою новую машину — роскошный BMW с открытым верхом. Как раз для прогулок по морскому побережью.

Публикация от Александр Задойнов (@zadoynov.sasha) 17 Авг 2018 в 2:44 PDT

— Мой братан Тигр, — так назвал своего нового друга Задойнов.

Публикация от Александр Задойнов (@zadoynov.sasha) 26 Авг 2018 в 10:12 PDT

Светская львица Юльяна Самохвалова провела лето в столице. Девушка постоянно публиковала фотографии с различных мероприятий: то она на красной ковровой дорожке, то — в дорогом ресторане.

Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪𝓷𝓪 👑 (@sweetie_juliana) 22 Авг 2018 в 12:00 PDT

Но даже в Москве Юльяна не отказывала себе в принятии солнечных ванн. Девушка развлекалась в столичных клубах с бассейнами.

Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪𝓷𝓪 👑 (@sweetie_juliana) 17 Июн 2018 в 7:17 PDT

Ярославская актриса Мария Горбань половину лета провела на Бали. Девушка покоряла волны на сёрфе и бесконечно меняла купальники.

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 4 Авг 2018 в 6:28 PDT

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 28 Июл 2018 в 1:15 PDT

Ярославская супермодель Елена Трусова приехала провести отпуск в Питер.

— Питер — моя любовь, — призналась Елена. — Мой дедушка — коренной петербуржец. Пережил блокаду.

В культурной столице России Елена щеголяла в модных платьях.

Публикация от MIKKI (@mom_mikki) 15 Авг 2018 в 5:44 PDT

Видимо, Елена просто решила отдохнуть от изнуряющей жары. Ведь съёмки для журналов всегда проходят на красивых курортах. Незадолго до отпуска Елена работала на Сицилии.

Публикация от MIKKI (@mom_mikki) 9 Июл 2018 в 11:58 PDT

Другая ярославская супермодель Ирина Водолазова сейчас отдыхает в Италии. Она публикует фотографии с дорогих итальянских курортов.

Публикация от Irina Vodolazova (@vodochka) 18 Авг 2018 в 7:53 PDT

До этого Ирина проводила время с детьми в Москве.

— Наш первый раз на реке, — написала Ирина в своём Instagram.

Публикация от Irina Vodolazova (@vodochka) 10 Авг 2018 в 7:19 PDT

Ярославская телеведущая Юлия Тихомирова дважды за лето посетила Турцию. Юлия продемонстрировала прекрасную фигуру и модные образы.

Публикация от Юлия Тихомирова (@tikhomirovaj) 20 Авг 2018 в 12:47 PDT

Ещё одна ярославская супермодель, которая несколько раз появлялась на обложке модного журнала Vogue, сейчас отдыхает в Сен-Тропе.

Публикация от Dasha 🌹 (@dariakonovalova) 27 Авг 2018 в 8:30 PDT

Туда же Даша взяла своих дочек.

Публикация от Dasha 🌹 (@dariakonovalova) 26 Авг 2018 в 8:29 PDT

А до этого Даша отдыхала в Испании.

Публикация от Dasha 🌹 (@dariakonovalova) 9 Авг 2018 в 8:19 PDT

Ярославна Елена Летучая где только не была этим летом. Хотя ей, кстати, как она сама призналась, врач запретил частые перелёты.

Вот она отдыхает с любимым мужем и мамой на Мальдивах.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 13 Авг 2018 в 2:51 PDT

Вот она с супругом в Чехии.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 8 Июл 2018 в 12:55 PDT

А вот они уже в жарком Баку.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 27 Июл 2018 в 11:33 PDT

Да, наши звёзды шикарно провели своё лето. А как отдохнули вы, дорогие читатели? Пишите в комментариях.