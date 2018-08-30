Игорь Басков снабжает Рыбинск арбузами

Пока большинство ярославских дачников везут домой десятки килограммов картошки и кабачков, рыбинский агроном Игорь Басков снимает с грядок сладкие, как сахар, арбузы. 58-летний умелец выращивает бахчевые и виноград уже больше 20 лет. И сегодня стал настоящим арбузным королем Рыбинского района. Его рекорд — пять тонн арбузов за сезон.



Как вырастить на своей даче арбузы и потратить на это минимум усилий: топ дачных советов от агронома на 76.ru.



Всеобщая мечта: арбуз без семечек



Игорь Басков умудряется на даче в 25 соток вручную вырастить арбузы, дыни и южный виноград. Селекционер 20 лет искал лучшую рассаду, чтобы получать сахарные плоды.

На ярославской земле приживается всё!

— А зачем вам вообще такая экзотика? Арбуз сейчас в любом магазине и в палатке можно купить.



— Когда я окончил сельхозакадемию, то смотрел на огород гораздо шире, чем многие. Хотелось попробовать всё. Ну, и зарабатывать деньги на этом тоже нужно было, — рассказывает Игорь Басков. — Прежде чем советовать что-то народу, я сам перепробовал и испытал абсолютно всё, что можно у нас вырастить: от картошки до арбузов. Дело в том, что арбузная рассада всегда была популярна на рынке, людям хочется самим вырастить что-нибудь особенное. Вот и я решил доказать сам себе, что могу это сделать. Начинал с обыкновенных наших старинных семян «Шугар бейби», других тогда не было. А потом наткнулся на голландские. Так выяснилось, что в нашей полосе можно выращивать голландские арбузы — с высокой урожайностью, некапризные, а по вкусу лучше, чем мы покупаем на рынках.



Райские кущи в Рыбинском районе

— Например?



— Есть у меня особенные арбузы — новейшие бессемянные гибриды. В этом году очень удачный эксперимент был. Я нашел лучшие сорта: «Крим стар», а также испытал бессемянный сорт «Стайл». И я думаю, что будущее за ними. Это сахарные, крупные арбузы без косточек, которые можно спокойно давать детям. Надо еще два-три года поиспытывать его, попробовать вырастить в теплице.

Конечно, есть много факторов, которые надо учитывать при выращивании арбуза. В том году, например, арбузы росли плохо из-за дождливого лета. Но если всё учесть, то арбуз вырастет без проблем.

Вместо привычных кабачков

Три способа вырастить арбуз



— Звучит всё сахарно! Но многие жалуются на ярославскую экологию, скудные земли. Картошка-то не всегда хорошо дает урожай.



— Я не заметил таких проблем с экологией, с которыми бы не справилась простая технология. Я разработал свою систему, по которой урожай вам обеспечен наверняка. Однако не стоит брать обычные семена магазинных арбузов, с ними будут сложности: это устаревший сорт, они не очень скороспелые, не очень урожайные, капризные. Но есть в продаже голландские семена продвинутой селекции. С ними особых проблем нет при выращивании. Они еще и вкуснее, крупнее, — рассказывает агроном Игорь Басков.

Вырастить сладкий виноград — реально





Как выращивать арбуз:

1) Лучше всего сажать прямо в открытом грунте под укрывным материалом. В холодные годы, как прошлый и этот, лучше укрыть рассаду двойным слоем.

2) Нужно сделать землю теплой. Например, закопать в нее свежий навоз или зеленую траву. Они дадут биологический прогрев почвы, а этого вполне достаточно, чтобы арбузы выросли.

3) Высаживать семена нужно редко. При такой посадке ботва не закроет почву от солнца. Так увеличивается температура почвы, увеличивается урожай. Это же работает и с огурцами в открытом грунте.

4) Важно сильно не поливать арбузы. Им влаги всегда хватит, особенно в наших краях. А при поливе почва охлаждается, вот этого они не терпят.

Вырастить виноград проще, чем картошку



— А дыни? Мы можем и их у себя в огороде выращивать?



— С дынями всё намного сложнее. С ними селекционеры меньше работают. Самая вкусная из тех, что я нашел, была «Роксолана». Однако много недостатков: плохо хранится, быстро перезревает, некрупные (всего 1,5–2 кг). Хотелось бы найти такую, чтобы могла полежать хотя бы месяц.



В этом году появилась новая линейка «Великолепный вкус» — вот буду испытывать.



Я в основном работаю с голландскими и японскими сортами. Голландия продвинулась дальше всех в области селекции, просто потрясающие сорта выведены. Например, в Голландии есть фирмы, которым исполнилось 150 лет. У них есть даже зимние теплицы, в которых можно 2–3 раза получать урожай.



Наши семена, к сожалению, продают оптом, приходится покупать большими пакетами, а это дорого. Но голландские хотя и дороже, а окупятся.

И помидоры растут роскошные

— Ну, у вас тут просто летний рай!



— А то! Еще и виноград есть. У нас ведь на самом деле вырастить виноград проще, чем огурцы или картошку. Только не в открытом грунте — его надо закрывать. Беречь от заморозков, дождей и грунтовых вод. Если посадить в поликарбонатную теплицу, то все эти проблемы исчезают, причем даже южные сорта вырастают.

Я взял южный сорт мускатного винограда и испытал в теплице. Он даже в пленочной теплице не вымерзал. Мощная корневая система, его не надо даже поливать и подкармливать. Он далеко за пределами теплицы находит влагу и питание. Неожиданно выяснилось, что на юге сложнее вырастить виноград, потому что у них есть вредители и болезни виноградные. А у нас их попросту нет. Получается, посадил в теплицу и ничего не делай, они вырастут. Подвязать, обрезать раз в год и собирать урожай.



С одной теплицы заготовок — на всю зиму

Вместо картофельных полей — арбузные