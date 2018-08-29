Чтобы пожар не распространялся, сделали противопожарные рвы

Пожар в лесу Переславского района разгорелся вчера около шести часов вечера. Бороться с огнём в районе посёлка Кубринск отправились 28 спасателей, в том числе сотрудники лесной охраны, а также девять пожарных машин.



Меньше часа потребовалось на то, чтобы полностью потушить огонь и не дать ему разгореться снова.



— Пожар полностью ликвидировали на площади один гектар, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавшие не зарегистрированы.



Причину пожара сейчас выясняют специалисты.



В выходные ярославцы почувствовали запах гари. В МЧС подтвердили, что его причина — сотни гектаров горящего леса в соседней Владимирской области, и рассказали, велика ли угроза пожаров в Ярославской области.