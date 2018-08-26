Дым разнесло ветром

Сегодня жители Ярославля из разных районов жаловались на запах гари. С утра сообщение поступило с Суздалки.

- Сильно пахло горелым часов в 7-9, стояла белая дымка, - рассказала жительница района Юлия Смирнова.

Позже пожаловались в Брагино, на Пятерке.

Но в областном управлении МЧС вызовов на пожар сегодня не поступало. Ситуацию прояснили их коллеги из Владимирской области. Там сегодня весь день горели торфяники. В одном из районов тлела травяная подстилка, причем на большой площади.

Власти проверили нефтяное озеро в Ярославле: результаты исследования.

- Площадь активного тления составляет 200 га, площадь, пройденная огнём – 400 га, - рассказали в пресс-службе управления МЧС по Владимирской области.



Тушить торфяники пришлось с помощью авиации.

Очевидно, запах гари от соседней области принёс ветер.