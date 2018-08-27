«Гарь дошла до Ярославля»: в МЧС рассказали насколько велика угроза лесных пожаров

В МЧС подтвердили информацию, что запах гари в Ярославле — это эхо лесных пожаров во Владимирской области.



– В настоящее время концентрация неприятного запаха в нашем регионе ослабла, - успокаивает жителей региона начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев. - Опасности, что пожар будет распространяться дальше и произойдет его переход на нашу территорию, нет. Однако мы продолжаем держать ситуацию на контроле.



Накануне в Петушинском районе Владимирской области случился сильный лесной пожар на площади в 500 гектаров. Его уже удалось локализовать. На месте работают 70 единиц техники и более 300 человек, проводится авиапатрулирование, вблизи очага развернут подвижный пункт. Запах от пожара долетел и до Ярославля.

