Напористая женщина накричала на главу города

Занимательный диалог мэра Ярославля Владимира Слепцова с местной жительницей — тот, где он грозится подойти — за пару дней стал видео-мемом. Журналисты 76.ru сняли это видео во время проекта «День с мэром».



В основе событий — поездка мэра в один из дворов города, где женщина, уставшая жаловаться чиновникам на гигантскую лужу во дворе, накричала на Слепцова. Не пройдёте, говорит, даже во двор по такой луже!

— Да я подойду, — заявил в ответ мэр. И повторил. Шесть раз.

— У вас мэра заклинило, — посыпались комментарии к этому видео.

Тем не менее, Слепцов подошёл. Главу района отчитал, даму растрогал, дал поручение лужу немедленно убрать. Так что, можно сказать, кричала женщина не зря — на ремонт двора накричала.

А мем «Я подойду» полетел по пабликам.

Глава города к всенародной славе отнесся так:



— Да, я подошёл. И в следующий раз подойду, если жителям города нужна будет помощь города, — сказал Владимир Слепцов.