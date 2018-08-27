Евгений Урлашов отбывает наказание в рыбинской ИК-2

«Танцы деньги и кальян, или Дело о 14 стаканах» — под таким названием вышло очередное расследование «честного детектива» Эдуарда Петрова на телеканале «Россия 1» про бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Съемочная группа телеканала побывала в Рыбинске в исправительной колонии, где отбывает наказание экс-чиновник.



— Я себя не считаю виновным, потому что я этого не совершал, — рассказал журналистам Евгений Урлашов. — У меня была зарплата 103 тысячи рублей за вычетом подоходного налога.



Съёмочная группа телеканала «Россия 1» посмотрела, как живёт экс-мэр Ярославля

— И вы были честным чиновником? — не отставал от интервьюируемого Эдуард Петров.



— Вы меня на что-то провоцируете? Есть вопросы не совсем корректные. Но, если вам интересно, то я отвечу. Я жил на эту зарплату и на партийные деньги (фонд партии «Гражданская платформа». — Прим. авт.). Но это копейки: встречи в кафе и так далее. Потом мы сажали деревья. Ну не будем же мы на это тратить свои карманные, поэтому мы покупали на деньги из кассы.



На фото в колонии Урлашов сфотографировался улыбающимся

Также бывший мэр Ярославля отметил, что нет абсолютно честных людей, и признался, что он — не исключение.



— Но, я посажен за то, что не совершал, — заверил Евгений Урлашов. — Я совершал в жизни плохие поступки, в которых каюсь. Но что-то серьёзное противозаконное я не совершал.



Евгений Урлашов говорит, что вины своей не признаёт до сих пор

Также Эдуард Петров поинтересовался, что это были за партийные деньги и как они оказались у Урлашова дома. Осуждённый ответил:



— Партийные деньги — это взносы на рекламу: билборды, газеты, листовки. Их приносили кандидаты в депутаты и люди, которые финансировали партию из Москвы. И, если бы мы хранили эти деньги в банке, то их нашли бы и арестовали ещё раньше. На тот период держать наличку дома было безопаснее.



Осуждённый по двум эпизодам Евгений Урлашов не надеется выйти из колонии раньше положенного срока. Его осудили за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил бывшего мэра к 12 годам 6 месяцам колонии. Он подал прошение о помиловании. Опального бывшего мэра поддержала Ксения Собчак, посчитав, что Евгений Урлашов уже понёс достаточно суровое наказание.





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