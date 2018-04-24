Ксения Собчак попросила выпустить Евгения Урлашова на свободу

Ксения Собчак считает, что пять лет, проведённых Урлашовым под стражей, — уже суровое наказание

Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак поддержала прошение Евгения Урлашова о помиловании. Письмо политика опубликовал телеграм-канал «Партия Перемен Ярославль».

— Я, Ксения Анатольевна Собчак, хочу поддержать Евгения Урлашова и его обращение о помиловании, — написала Ксения Собчак. — Я обращаюсь к комиссии по вопросам помилования на территории Ярославской области, губернатору Ярославской области, всем уполномоченным лицам, принимающим решение, и призываю проявить человечность и милосердие. В течение многих лет я наблюдала за уголовным делом Евгения Урлашова, лично обсуждала эту ситуацию со многими политиками из разных партий, мнение которых для меня значимо, и я ему доверяю. Большинство из них высказывали мнение, что уголовное дело Урлашова имеет политическую подоплеку.

Ксения Собчак отметила, что в поддержку осуждённого бывшего мэра в Ярославле в свое время проходил многотысячный митинг, а за смягчение меры пресечения больше 50 тысяч человек поставили свои подписи.

— Известно, что к расследованию этого дела причастны генералы Сугробов, который сейчас приговорён к 22 годам лишения свободы, и Колесников, который покончил с собой. Как бы там ни было, но приговор Евгению Урлашову вступил в силу. В этом случае абсолютно все без исключения, даже те, кто изначально критически относился к Евгению Урлашову, сочли данный приговор крайне жестоким и суровым.

Собчак считает, что 12,5 лет, вырванные из жизни, потерянное здоровье, отсутствие возможности видеть дочь, лишившуюся матери в младенчестве, и пожилую маму, которую он может не увидеть уже никогда в силу ее преклонного возраста и здоровья — это большая человеческая трагедия.

— Срок содержания Евгения Робертовича под стражей уже почти 5 лет, из которых около 4 лет он провел в камере. Это уже достаточно суровое наказание, которое ему выпало, — написала Ксения Собчак. — Прошу вас проявить гуманность при решении судьбы Евгения Робертовича Урлашова.

Прошение Евгения Урлашова рассмотрит комиссия о помиловании 26 апреля. Заседание пройдёт в исправительной колонии № 2 в Рыбинске, где содержится опальный экс-мэр Ярославля.