Угонщик далеко уехать не успел

В Ленинградской области полицейские раскрыли серийные угоны грузовых машин. В деле оказался замешан житель Ярославской области.

Об угоне КАМАЗа заявила жительница города Кингисеппа. Женщина рассказала, что какие-то мужчины угнали два грузовика со стоянки. Уже через час один самосвал нашли — в деревне неподалёку. Но сам угонщик сбежал. А вот вторую машину задержали.

— Через несколько минут в деревне Гурлево полицейские остановили второй КАМАЗ и задержали в нем 45-летнего неработающего уроженца Рыбинска, — рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. — Приняты меры к розыску соучастника преступления. Автомобили возвращены владельцу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».