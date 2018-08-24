Столкнувшиеся машины перегородили всю дорогу

Вчера около девяти часов вечера на окружной дороге в Красноперекопском районе произошло страшное ДТП. Столкнулись «Мицубиши-Лансер», МАН и микроавтобус «Фольксваген-Крафтер». В аварии больше всего досталось легковому автомобилю — у «Мицубиши» выбило лобовое стекло, расплющило капот и оторвало передний бампер. Как сообщают очевидцы, столкновение было лобовым.

Все выжили, но трое получили сильные травмы.

— В ДТП пострадал 54-летний водитель «Мицубиши», 44-летняя и 51-летняя пассажирки микроавтобуса — обе жительницы Вологды, — рассказали в пресс-службе полиции.

Больше всего досталось легковому автомобилю

Свидетели аварии помогали пострадавшим до приезда медиков.

— У одной женщины из микроавтобуса открытый перелом ноги, она сидела у забора, — написала Юлия Никитина в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Вторая пассажирка «Фольксвагена» пришла в сознание, когда доставать ее начали, руками ногами шевелила, но сидеть не смогла. Мужчину-водителя «Мицубиши» побоялись трогать до приезда служб.

Водитель легкового автомобиля получил серьёзные травмы, сейчас мужчина находится в коме. Его сын просит помощи у свидетелей ДТП.

— Может кто-то видел момент аварии или есть запись с регистратора? — написал в группе «Подслушано в Ярославле» Иван Попов. — В аварии пострадал мой отец, он находится в коме. Судя по следам на остатках авто, водитель фуры его не заметил и выкинул на встречку.

Из-за аварии машины на окружной дороге встали в огромную пробку.

Свидетели бросились помогать пострадавшим

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