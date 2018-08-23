Директор театра Юрий Итин проходит фигурантом по скандальному делу о хищении бюджетных средств

Директор театра имени Волкова Юрий Итин, находящийся под следствием, складывает свои полномочия. Министерство культуры России не продлило контракт со специалистом, который проходит фигурантом по делу о хищении бюджетных денег. Он может быть уволен уже в начале сентября, так как действующий договор с ним истекает уже 1 числа.



— Министерство уже уведомило Итина об истечении срока контракта, — рассказал пресс-секретарь театра имени Волкова Юрий Соболев. — Вероятно, в ближайшее время в ведомстве решал, кто будет руководителем театра. У нас нет предположений насчёт кандидатур. Сейчас в театре под руководством Евгения Марчелли работает достаточно слаженный коллектив, решающий творческие и административные задачи.



Юрию Итину грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Он подозревается в хищении денег из бюджета. Юрий Итин, по версии следствия, работая на посту генерального директора «Седьмой студии», вместе с главным бухгалтером Ниной Масляевой с 2011 года по 2014 год похитил выделенные государством на «развитие и популяризацию искусства» деньги. У него арестовали более 80 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также золотые изделия. Следователи закончили собирать доказательства вины фигурантов дела «Седьмой студии» ещё в мае. В главном управлении по расследованию особо важных тогда сказали, что у них есть факты, подтверждающие и то, что директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин причастен к мошенничеству.

