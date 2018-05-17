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«Не демонизируйте следствие»: сыщики нашли доказательства вины Юрия Итина
17 мая 2018 11:46
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Следователи закончили собирать доказательства вины фигурантов дела «Седьмой студии». В главном управлении по расследованию особо важных дел рассказали, что у них есть факты, подтверждающие и то, что директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин причастен к мошенничеству.
— Следственные действия по уголовному делу были завершены, — рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. — Обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. С материалами 50 томов они уже ознакомились.
Следствие полагает, что Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Нина Масляева, Софья Апфельбаум и Екатерина Воронова похитили 133 миллиона бюджетных рублей из 214 миллионов, выделенных в «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».
Сами обвиняемые, кроме признавшей вину бухгалтера Нины Масляевой, заявляют о своей невиновности. Они говорят, что на эти деньги были поставлены спектакли театрального объединения.
— Говоря о привлечении к уголовной ответственности этих лиц, не стоит демонизировать следствие, — добавила Светлана Петренко. — При расследовании экономических преступлений основной целью Следственного комитета является обеспечение возврата государству похищенного имущества.
Сейчас в отношении Серебренникова, Итина, Масляевой и Апфельбаум судом по ходатайству следствия был избран домашний арест.
Директору театра имени Волкова грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Он подозревается в хищении денег из бюджета. Юрий Итин, по версии следствия, работая на посту генерального директора «Седьмой студии», вместе с главным бухгалтером Ниной Масляевой с 2011 года по 2014 год похитил выделенные государством на «развитие и популяризацию искусства» деньги. У него арестовали более 80 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также золотые изделия.
Фото: театр имени Волкова
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