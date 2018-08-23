Фотограф месяц провёл на острове Вилькицкого

В Ярославль из Арктики вернулся известный фотограф, а теперь ещё и путешественник и волонтёр Илья Дианов. Он провёл месяц на необитаемом острове Вилькицкого: прибирался на острове, знакомился с белыми медведями и через фотоаппарат наблюдал за красотой Севера. Мы встретились с Ильёй и узнали, почему когда все стремятся в тепло, он уехал на север.

Волонтёры собрали и вывезли 2600 бочек

Лето тёплое, даже два дня без шапок ходили

— Илья, как вы прибирались на острове?

— Я был волонтёром. С 2012 года организация «Зеленая Арктика» очистила остров Белый. Второй год чистили остров Вилькицкого от металлического и другого мусора. В этом году мы очистили район метеостанции — около 20 гектаров земли, собрали 129 тонн металлолома, 2600 бочек, из них 800 с горючим. Мы не допустили его попадания в Карское море.

— Долго там были?

— Я пробыл месяц с двумя группами, которые трудились по две недели.

Люди быстро поняли, что на острове они не одни

— Что интересного увидел?



— Все процессы климатические проходят по-другому — очень быстро. Лето там очень короткое — буквально месяц. Я прилетел туда в середине июля, еще в Карском море плавали льды. Они быстро растаяли, быстро всё зазеленело и также быстро отцвело.

Металлолом остался после волны освоения Арктики

— Тёплое было лето?



— Температура от 0 до 13 градусов. Пару дней было жарко, мы ходили без шапок. Последние две недели уже наступила осень, солнышко только два раза появлялась. Остров нам был настолько благодарен, что провожал ночью зеркальной радугой. В Центральной России такого не увидишь. Радуга пробегала по всему острову. Это такое удивительное явление, как северное сияние.

Остров очищают уже второй год

Близкое знакомство с белым медведем



— Судя по фото, тебе удалось достаточно близко познакомиться с местными жителями — белыми медведями.

— Когда мы летели на остров на вертолёте, то специально делали облёт для выявления медведей, но никого не увидели. А уже через три дня произошло первое знакомство с ними. Прилетели «медведологи» для клемирования медведей. Пока они занимались с одним мишкой, к нам подкрался второй. Мы поняли, что мы на острове не одни, и надо быть очень осторожными. 26 июля пришло легендарное судно «Михаил Сомов», о котором и сняли фильм «Ледокол». В этот же вечер к нам пришла целая семья: медведица с тремя медвежатами разного возраста. Два взрослых, уже года по два, а один годовалый. С тех пор они приходили почти каждый день. Кормовая база со льдом ушла, несколько недель они держались на том, что наели, а потом пошли к нам искать остатки еды, хоть мы и сжигали все отходы, чтобы они не приходили.

К лагерю волонтёров регулярно приходило целое семейство медведей

— Не жалко их было? Почему не подкормили?



— Это опасно, не надо играть с диким животным. Но одного белого медведя мы подпустили на 5–7 метров к себе. Трудились в поле, заметили его примерно в полукилометре. Он валялся на травке. Мы решили его отогнать, встали в ряд и пошли на него. Приблизившись примерно на сто метров, увидели, что никакой агрессии он не проявляет, и мы решили за ним понаблюдать. Рядом находилась заброшенная воинская часть, мы зашли туда, забрались в постройку. Потихоньку медведь пришёл к нам, ходил кругами, ему тоже было интересно. Это происходило примерно час, страшно не было — уж больно интересно наблюдать за медведем. Потом он испугался и убежал.

Люди и медведи с любопытством наблюдали друг за другом

— Кого ещё увидел на острове?



— Гусей на острове очень много, мы насчитали около пятисот штук. Видел, как матери заботятся о своем потомстве. Когда мы проходили мимо, гуси не покидали гнезда, оставались сидеть на яйцах и как бы залегали на песок — маскировались, при этом подпускали очень близко. Конечно, хотелось встретиться ещё с морскими жителями: моржами, нерпами, но этого не произошло — лед растаял буквально за несколько дней, и они ушли от берега.

Фотограф мечтает встретиться ещё и с морскими обитателями

Два года мечтал попасть в Арктику



— Почему большинство людей стремятся на юг, а тебя несёт то в горы, то на Север?

— Это уже некий образ жизни. Я никогда не искал легких путей — их нет. Для своего развития нужно проходить через трудности. Это обязательно приведёт к результату. Когда ты не опускаешь руки, выкладываешься, в итоге и будет результат. Вот и я иду своей дорогой. Я два года искал выход на Арктику: началось всё с фотостудии «Русар», я там увидел фотографию полярного лётчика с пингвином и сказал, что хочу так же. Через полгода начало происходить что-то мистическое. Я опубликовал у себя этот снимок, а на следующий день меня пригласили снимать путешественника Конюхова. Я даже не ожидал, что так может происходить. Материал отснял, передал музею Арктики и Антарктики. Просил отправить меня в Арктику в Русском географическом обществе, но безрезультатно. Узнал, что есть «Зелёная Арктика» — люди, которым небезразлична судьба этой земли, которые ездят убирать мусор, копившийся годами. Я ни в коем случае не говорю, что люди, оставившие весь этот металлолом, были плохие, загадили остров. Нет, потому что это было неизбежно. Когда шла волна освоения Арктики, им постоянно приходили нормы, а обратно ничего не забирали. Чтобы нам идти дальше в освоении, мы должны всё это убрать. Ведь Арктика — канцелярия погоды. Если допустить там экологическую катастрофу, у нас на материке она отразится в пятикратном размере. Провожал меня в Арктику мэр Ярославля Владимир Слепцов, вручил мне флаг города.



Флаг Ярославля Илья привёз с собой в Арктику.

— А какая цель? К чему тебя это должно привести?



— Я — фотограф, и как любой творческий человек мечтаю о развитии. Я считаю, что со временем это приведет меня к нему.

