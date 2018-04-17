Известный фотограф поставил флаг Ярославля на высоте 868 метров над уровнем моря

Илья отправился в экспедицию на Полярный Урал

Благодаря ярославскому фотографу Илье Дианову флаг Ярославля сейчас развивается на горе Рай-Из. Илья — путешественник со стажем. Он колесит не только по Золотому кольцу России, но и по всей стране. Сейчас он в экспедиции на Полярном Урале. Флаг поставил на высоте 868 метров.

— Огромнейший привет столице Золотого кольца, городу Ярославлю, дружественный привет городу Салехарду. Скоро увидимся! — обратился к своим подписчикам в Instagram Илья.

Фотограф сделал запись на фоне развивающегося флага Ярославля. А сам Илья, похоже, еле держался, поскольку его буквально с ног сдувал ледяной ветер, бушующий на горе Рай-Из.

Ещё один ярославский путешественник планирует необычный трип. Богдан Булычёв собирается отправится на велосипеде на Северный полюс.