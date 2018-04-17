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Известный фотограф поставил флаг Ярославля на высоте 868 метров над уровнем моря
17 апреля 2018 11:31
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Благодаря ярославскому фотографу Илье Дианову флаг Ярославля сейчас развивается на горе Рай-Из. Илья — путешественник со стажем. Он колесит не только по Золотому кольцу России, но и по всей стране. Сейчас он в экспедиции на Полярном Урале. Флаг поставил на высоте 868 метров.
— Огромнейший привет столице Золотого кольца, городу Ярославлю, дружественный привет городу Салехарду. Скоро увидимся! — обратился к своим подписчикам в Instagram Илья.
Фотограф сделал запись на фоне развивающегося флага Ярославля. А сам Илья, похоже, еле держался, поскольку его буквально с ног сдувал ледяной ветер, бушующий на горе Рай-Из.
Ещё один ярославский путешественник планирует необычный трип. Богдан Булычёв собирается отправится на велосипеде на Северный полюс.
Фото: Илья Дианов/Instagram
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