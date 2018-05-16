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Через год мёртвых хоронить негде будет: мэр рассказал о критичной ситуации с кладбищами
16 мая 2018 10:42
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Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля мэр Владимир Слепцов поднял очень важный вопрос. Он касается городских кладбищ.
— На территории Ярославля через год вообще не будет места, где мы бы могли хоронить людей. Той территории, которой сегодня отмежевана, — её ещё хватит на год, — заявил Владимир Слепцов. — В дальнейшем, если мы сегодня не проработаем вопрос, будут проблемы. Я предложил правительству выделить нам в пределах 140 гектаров в Ярославском районе. Но у города нет денег. У правительства тоже нет денег, чтобы эту землю покупать.
Чтобы расплатиться за землю под новое кладбище для жителей Ярославля, градоначальник предложил отдать правительству области в зачёт земли недвижимость, которую не могут продать уже несколько лет. Как правило, это неликвидные здания в центре города как гостиница «Царьград», здание бывшей администрации Кировского района и многие другие объекты культурного наследия. В большинстве своём это здания, находящиеся в плачевном состоянии.
Депутаты поддержали идею мэра, теперь будут прорабатывать более чётко план действий по этому проекту. Окончательное решение планируют принять на муниципалитете 6 июня.
Ранее власти запланировали строительство нового кладбища на ручье, текущем в Волгу.
Фото: Александра Савельева
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