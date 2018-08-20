Ярославский Совет отцов будет патрулировать улицы вместе с дружинниками

На улицах Ярославля станет больше дружинников, которые будут следить за детьми. К отряду народной дружины присоединились многодетные отцы, решив лично патрулировать улицы. А точнее, целый Совет отцов, которыё заключил с дружинниками соглашение.

— На территории Ярославской области работают 115 добровольческих народных дружин, в которых состоят 1370 человек, — рассказал заместитель директора департамента региональной безопасности, начальник штаба добровольных народных дружин области Андрей Мамаев. — Штаб играет координирующую роль, организуя взаимодействие между дружинниками, органами местного самоуправления и полицией. И, конечно, нам всегда нужны добровольцы. Мы будем рады видеть в наших рядах неравнодушных граждан — многодетных отцов.

Теперь отцы лично будут патрулировать улицы в поисках угрожающих детям мест. А также будут заниматься воспитанием прямо на улицах и, конечно, передавать в полицию информацию об угрозах правонарушений. К таким, например, уже отнесли несколько аттракционов на Даманском острове после патрулирования отцов.