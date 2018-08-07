Некоторые аттракционы оказались небезопасными для детей

Ярославские активисты из «Отцовского патруля» проверили, насколько безопасно отдыхать детям в парке на Даманском острове, и нашли там много нарушений.



— Обнаружили, что сотрудники частных арендаторов не трудоустроены и не имеют медицинских книжек, нарушение тотальное и повсеместное, — написал на своей странице в «Фейсбуке» депутат ярославской облдумы и член «Отцовского патруля» Роман Фомичёв. — У экстрим-парка не оказалось сертификатов на страховочное оборудование, а его сотрудники не имеют право инструктировать посещающих.



В результате активисты приостановили деятельность трёх аттракционов и одного летнего кафе.



Недавно активисты проверили детскую игровую в одном из торговых центров Ярославля. У руководства нашлось, что ответить на претензии проверяющих.

