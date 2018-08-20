В центре Ярославля сгорел памятник: ночью видели поджигателя. Хроника

Здание давно нуждалось в ремонте

Понедельник начался ночным пожаром в центре Ярославля. Горело здание бывшей детской больницы на улице Володарского, 107а, а ныне — памятник культурного наследия. На месте до сих пор работают пожарные. Из-за этого на проспекте Ленина образовалась пробка. Что происходит на месте ЧП и почему этот пожар считают поджогом — в нашей хронике.

10:19

Градозащитница Елена Богданова рассказала, что этот дом в 2013 году стал памятником местного значения «Больница городская детская 1907–1908 гг.».



— После этого начались регулярные поджоги, — уточнила общественница. — Мэрия обратилась в арбитражный суд с иском лишить владельца права собственности на здание. 29 декабря 2015 года было вынесено решение лишить «Ярсантехмонтаж» права собственности на здание и земельный участок путём проведения публичных торгов. В прошлом году состоялись торги, но никто на них не заявился. Жители обеспокоены судьбой дома. Они неоднократно обращались в мэрию, были на приеме у мэра. Но ничего не изменилось.



10:18

10:11

Хочешь не хочешь, а напрашивается аналогия. За Волгой вот так случайно, выгорая время от времени, сгорел целый квартал. Тогда всё это называли цепочкой случайностей. А потом появилась строительная техника. И скоро вырастет новый квартал. К чему бы это?

10:08

Месяц назад здание выставили на аукцион. Начальная стоимость лота в 2017 году была 19 487 000 рублей. В этом году уже — 5 376 340. Здание пытались продать 12 раз, и до сих пор оно на торгах. Очевидно, не продаётся потому, что его нельзя просто так купить и делать, что хочешь. Такие памятники продаются с обременением — то есть надо приводить его в порядок в соответствии со всеми регламентами. А это, конечно, накладно.

10:07

Детская больница здесь была в начале XX века. У здания огромная история. Но почему-то многие годы оно было в ужасающем состоянии. Заросло по периметру высокой травой, окна были кое-как заколочены досками.

10:05

— Этобольшая победа градозащитного движения в Ярославле, — радовалась в 2015 году градозащитница Ольга Мазанова, когда здание от собственника передали департаменту архитектуры города, Рано радовалась, похоже...



09:59

УМВД по Ярославской области:

— Проводится проверка, выясняем все обстоятельства произошедшего.

09:54

Эта женщина рассказывает старосте, что видела поджигателя.



— Я в час ночи вывешивала белье. Вижу — мужик с фонариком идет. Сначала все машины просветил, потом за мусорные баки зашёл и что-то там у дома поделал. И ушёл. А потом — пожар, — рассказала женщина.

09:50

Управдом после пожара прислал бригаду, тут же траву скосили, уносят вокруг валявшиеся доски.



09:49

Староста дома ходит вокруг и интересуется, когда дом разбирать будут, и кто это должен делать.



09:46

— Когда вчера после пожара окна заколачивали, мы внутри были — там бензином пахло, — говорит водитель с администрации.



09:45

Вот и администрация говорит — после вчерашнего пожара двери и окна заколачивали.

09:43

Пишет читатель 76.ru Екатерина Пучинина:

— Здание ещё вчера утром около 6:30 дымилось, пожарные приезжали.



09:42

На месте — администрация Кировского района. Говорят:

— Этот дом обесточен. Уже несколько раз он горел. Да, это памятник культурного наследия. На учете стоит. Мешает, видимо, кому-то.

