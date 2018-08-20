Спасатели тянут пожарный рукав через проспект

Сегодня утром центр города встал в пробку из-за ночного ЧП. Затор образовался на проспекте Ленина, на подъезде к площади Карла Маркса. Всё — из-за пожара в доме № 107.

В этом доме раньше находилась детская городская больница. Теперь он считается памятником.

Около арки, ведущей во двор с домом, встала машина пожарных. Спасатели протягивают пожарный рукав поперек проспекта Ленина — из-за этого движение перед светофором притормаживается.