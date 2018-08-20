Из-за пожара в детской больнице в центре Ярославля образовалась пробка: карта
20 августа 2018 09:17
1 870 2
Сегодня утром центр города встал в пробку из-за ночного ЧП. Затор образовался на проспекте Ленина, на подъезде к площади Карла Маркса. Всё — из-за пожара в доме № 107.
В этом доме раньше находилась детская городская больница. Теперь он считается памятником.
Около арки, ведущей во двор с домом, встала машина пожарных. Спасатели протягивают пожарный рукав поперек проспекта Ленина — из-за этого движение перед светофором притормаживается.
Фото: Ольга Прохорова, Яндекс.Пробки
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru