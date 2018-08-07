Многоэтажку строят на месте сгоревших деревянных бараков

В Ярославле на Среднем посёлке в районе улиц Клубной и Кавказской достраивают 1-й этаж 8-этажного кирпичного дома на 80 квартир. По всей округе развешаны рекламные плакаты, уверяющие, что именно здесь можно купить квартиру своей мечты. А вокруг стройки — обгоревшие головешки от сгоревших деревянных бараков. Значит, жгли их всё-таки неспроста?



Этот кошмар длился несколько лет



Завалы от сгоревших домов вокруг стройки никто вывозить пока не собирается

Первые пожары полыхали на Среднем посёлке весной 2016 года. Уже тогда местные жители поняли, что этот кошмар здесь не прекратится, пока не выгорит весь район. Дома горели постоянно. И в основном по ночам. Бывало, что за неделю пожарные приезжали сюда по 5 раз. Люди из соседних домов ложились спать и клали под подушку паспорта и деньги, потому что жили, как на пороховой бочке.



— Кто-то намеренно выжигает район, — говорили ещё тогда жители Среднего посёлка. — Уж больно быстро вспыхивает пламя, как будто кто-то бензинчику подливает перед пожаром.



Корреспонденты 76.ru съездили на Средний посёлок и запустили оттуда стрим

В МЧС рассматривали разные версии пожаров. Но через какое-то время специалисты Госпожнадзора провели все экспертизы и констатировали: большинство пожаров в бараках в этом районе — поджоги.



За 2 с лишним года здесь сгорело 14 домов. 7 из них освободили целый квартал — около 3 гектаров. Именно в этом месте и началась стройка. А по соседству пока — разруха. Ничего не строят.

Люди остались без жилья



Район, где сейчас строится высотка, выжигали больше 2 лет

В основном дома, которые горели, были расселёнными. Но в мае 2016 сгорел и один жилой дом. Пламя перебросилось на него с соседнего полыхающего барака, он был полностью расселен, но не демонтирован вовремя. Люди, которые там жили, до сих пор ждут нового жилья и всё это время живут у родственников или на съёмных квартирах.

— Мы тоже сейчас ждём расселения, — рассказали люди из сохранившихся жилых бараков по соседству. — Может, когда власти избавятся от нас, здесь тоже всё выгорит и появятся новые стройки.



Дома горели по всей округе: и на Среднем посёлке, и на Нижнем. Вот что осталось от старого здания на Шоссейной улице

А пока пожары здесь прекратились — гореть уже нечему. Расселённых бараков больше не осталось. Зато остались те, которые сгорели дотла.



— Эти завалы никто не разгребает, и там постоянно играют дети, — говорят местные жители. — И, похоже, пока никто из них не пострадает на этом пепелище, здесь ничего не изменится.



Застройщик нашёлся внезапно



Вокруг стройки повсюду расставлена реклама квартир в новом доме

На Среднем посёлке уже никто не сомневался, что дома выжигают под конкретного застройщика. Но чиновники твердили — это всё ложь. Мол, нет никакого застройщика и быть не может. А тут вдруг появилась стройка. Тут-то к властям и посыпались вопросики — а как так могло выйти? В мэрии как будто были готовы к таким вопросам и дали возмущённым горожанам ответ.



— Ранее мы говорили об отсутствии застройщика, потому что его и не было, — уверяет руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Всё шло поочерёдно: расселение домов, их снос и освобождение территории, потом участок был сформирован и выставлен на торги.



По факту же здесь просто сгорели 7 домов и чудным образом освободились 3 гектара земли.



Что здесь будет

Застройщик сообщаем о скором старте продаж квартир в будущем доме

Местным жителям власти говорят, что сейчас готовится проект планировки территории в районе домов № 18 и 22 по улице Клубной. Это как раз оставшиеся здесь жилые бараки. А перед ними, похоже, будет не просто восьмиэтажка. Строители говорят, что здесь будет целый жилой комплекс под названием «Молодая семья».



— Общая площадь квартир в этом доме будет почти 4,5 тысячи квадратных метров, — рассказал главный инженер Игорь Степовик. — В дальнейшем мы рассматриваем участки рядом с этим домом для последующего строительства.

В отделе продаж фирмы застройщика также уточнили, что квартиры в этом доме ещё не продают. Старт продаж они планируют объявить через 1,5 месяца. Их будут продавать по цене от 40 тысяч рублей за квадратный метр.

Обычное дело



Бараки выжигают не только на Среднем посёлке, но и в других районах города

Бараки в Ярославле горят не только на Среднем посёлке. В городе уже выжгли квартал под застройку на улице Лётной, также регулярно горят дома на Красном Перевале, на «Пятёрке», у завода № 50 и во Фрунзенском районе. Некоторое время назад мы уже составляли карту пожаров.



А в августе в Ростове-на-Дону больше суток полыхал пожар в центре города. Там огонь уничтожил 120 жилых домов, больше 500 жителей остались без крова. Ростовские СМИ тогда сообщали, что там как раз был умышленный поджог ради лакомого куска земли под застройку.

