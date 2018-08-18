Авария произошла на пересечении улицы Чайковского и проспекта Октября

В центре Ярославля произошло резонансное ДТП. Оно случилось вчера около половины шестого вечера на пересечении улицы Чайковского и проспекта Октября.



— Возле градостроительного колледжа белая «Мазда» сбила беременную девушку, которая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора, — сообщил читатель 76.ru. — Пострадавшую врачи скорой помощи увезли в больницу имени Соловьёва.



Сейчас близкие девушки ищут свидетелей происшествия. Автомобилистов, у которых ДТП попало на запись видеорегистратора, просим написать нам в редакцию и предоставить кадры.



Другая авария произошла на трассе Ярославль — Москва возле заправки. Там погиб водитель «Газели».

