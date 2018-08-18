У «Газели» снесло кабину
У «Газели» снесло кабину

Сегодня ранним утром, около четырех часов, на трассе М-8 случилось серьезное ДТП. В Переславском районе столкнулись ГАЗ-309 и КАМАЗ. ДТП оказалось смертельным.

Погиб 59-летний водитель «Газели».

— Он скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в УМВД по Ярославской области. 

Сейчас проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.