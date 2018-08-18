Страшное ДТП с двумя грузовиками на трассе М-8: водитель погиб на дороге
18 августа 2018 10:34
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Сегодня ранним утром, около четырех часов, на трассе М-8 случилось серьезное ДТП. В Переславском районе столкнулись ГАЗ-309 и КАМАЗ. ДТП оказалось смертельным.
Погиб 59-летний водитель «Газели».
— Он скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Сейчас проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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