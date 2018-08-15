Где именно должны быть границы пешеходной зоны, мэр не уточнил

Мэр Ярославля Владимир Слепцов постоянно придумывает какие-то нововведения. На этот раз он заявил, что перекроет весь центр города и сделает его пешеходным.



— Пешеходные зоны есть во многих цивилизованных городах, — говорит глава Ярославля. — На машинах туда могут заезжать только те, кто тут живёт. Для остальных есть специальные парковки вокруг этой зоны.

Глава города уверен, что запрет въезда в центральный район не только добавит городу эстетики, но и поможет местному малому и среднему бизнесу.

— Туристы будут не из окна автобуса любоваться Ярославлем, а воочию, — добавил Владимир Слепцов. — Когда идёшь пешком, все деньги оставляешь — попьёшь воды, полакомишься мороженым, съешь картошечки с лучком или шашлычка, в музей зайдёшь.

При этом градоначальник подчеркнул, что всё это пока только в планах. Никаких конкретных решений по переделке центра города в пешеходную зону не выносили. Вчера мэр рассказал ещё об одном элементе городской модернизации — на городском пляже можно будет лежа на шезлонге под зонтиком подзывать официантов. Мы уже писали, что в Ярославле власти оборудуют места для купания, как на лучших курортах мира.

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