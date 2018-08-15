Администрация центральных районов Ярославля вновь осталась обезглавленной
Администрация центральных районов Ярославля вновь осталась обезглавленной

— В Ярославле появилось новое проклятье: «чтоб тебя главой центральных районов назначили», — шутит ярославский писатель и психолог Александр Галанов. 

И он такой не один. Скандальное назначение и громкое увольнение начальника администрации Кировского и Ленинского районов Георгия Гудымы, проработавшего неделю, стали поводом для кучи шуток и мемов. Но, если копнуть поглубже, то будет не до смеха — это серьёзная проблема для города.

Эта должность, как «нехорошая квартира»

Сейчас руководство мэрии подыскивает нового главу Кировского и Ленинского районов
Сейчас руководство мэрии подыскивает нового главу Кировского и Ленинского районов

За 2,5 года существования объединённой администрации Кировского и Ленинского районов на должности главы сменилось 8 человек. До Георгия Гудымы на этом посту работали Любовь Сурова, Сергей Румянцев, Елена Новик, Александр Дрыженко, Сергей Лепёхин, Александр Минасуев и Александр Белозёров. И дело не в этих 9 людях, а в том, кто принимает кадровые решения. А текучка началась после того, как мэром Ярославля стал Владимир Слепцов.

— За период работы новой мэрии все районные администрации были подчинены интересам затяжной предвыборной кампании: губернатор-муниципалитет, президент России, областная дума, — говорит политолог Григорий Моднов. — Большой акцент был сделан на пиар программы «Решаем вместе» и на мобилизации в районах города. Плюс сам город находится в состоянии социально-политической нестабильности и часто фигурирует в новостях. За ситуацией с кадрами в мэрии можно наблюдать, как за сериалом. При таком раскладе реальная роль администраций сводится к тому, чтобы быстро доносить проблемы предвыборным штабам и поддерживать кандидатов. На другое нет времени. Так что последние полтора года жителям должно быть всё равно, кто руководит районном. И жители это понимают, иначе у объединённой администрации Кировского и Ленинского районов стояли бы пикеты с требованиями «дайте нам нормального главу, который проработает хотя бы полгода». Но этого нет.

«Человеческая связь с людьми»

Дольше всех на посту главы центральных районов Ярославля продержалась Любовь Сурова
Дольше всех на посту главы центральных районов Ярославля продержалась Любовь Сурова

Самым ярким главой центральных районов Ярославля была Любовь Сурова. Да и работала она дольше остальных — 11 месяцев. Сейчас местные жители объединяются в группы и пишут коллективные письма в мэрию с просьбой вернуть её в администрацию.

— За время работы Любови Суровой мы впервые почувствовали заботу властей, — говорит 70-летняя жительница Кировского района и экс-депутат муниципалитета Зинаида Карпова. — Для неё не было безразличных вопросов — она всегда бралась за решение любых проблем: дороги, песочницы, праздники дворов. Таких людей нельзя терять. Если она вернётся, то мы будем помогать ей в работе и ничем не упрекнём.

Предложит ли мэр Суровой вернуться на работу в администрацию районов, а также согласится ли она, если такое предложение будет, неизвестно. Но уволилась она отсюда по собственному желанию. Когда пошли разговоры о том, что руководитель может сложить полномочия, мэр Владимир Слепцов сказал, что не имеет претензий к её работе, и заверил, что уйти она сможет, если захочет этого сама.

Хорошего главу искать нужно по-другому

Жизнь в Кировском районе Ярославля совсем не такая, как в Ленинском
Жизнь в Кировском районе Ярославля совсем не такая, как в Ленинском

В администрациях других районов Ярославля такой текучки кадров нет — там главы сидят на своих местах и никуда не собираются. За Фрунзенским и Красноперекопским районами следит Андрей Удальцов, за Дзержинским — Екатерина Мусинова, за Заволжским — Андрей Мамонтов.

— Хорошим главой может быть только тот человек, кто хорошо знаком с районом, а для этого нужно время, — считает депутат Ярославской областной думы, проработавший главой Ленинского района 4 года, Василий Бобков. — Центральная администрация — это тяжёлая история. Кировский и Ленинский районы не зеркальные, как, например Фрунзенский и Красноперекопский: в одном районе зона ЮНЕСКО с бизнес-центром и потоком туристов, а в другом — многоквартирные дома 30-х годов прошлого века вперемешку с новостройками. Было бы правильно разъединить эти районы, и в каждом назначить своего главу. И ещё ни в коем случае сейчас нельзя спонтанно назначать нового человека. Мэрия должна обсудить кандидатов с областной властью и, главное, с жителями районов. Праймериз провести, если будет нужно.

Что сейчас творится в администрации

Георгий Гудыма не успел ничего сделать для центральных районов Ярославля
Георгий Гудыма не успел ничего сделать для центральных районов Ярославля

Сейчас центральные районы снова обезглавлены, а руководство мэрии ищет нового человека на должность руководителя. Временно исполняющим обязанности назначили первого заместителя главы Сергея Пенкина.

Георгий Гудыма продержался на этой должности всего неделю, но шуму наделал в городе за десятерых. Выяснилось, что на работу его взяли с непогашенной судимостью. Некоторое время назад он устроил драку — пьяный подбежал к полицейскому, с головы ударил его по лицу, разорвал одежду и повалил его на землю. Суд его приговорил за это дело к 3 годам условно. После этого осуждённый переехал в Ярославль и дослужился до должности главы администрации Кировского и Ленинского районов. И даже получил на это дело благословение владыки, а сам перестал ходить на работу. Как так выстроилась карьера чиновника, сейчас проверяет прокуратура.