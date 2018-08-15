Администрация центральных районов Ярославля вновь осталась обезглавленной

— В Ярославле появилось новое проклятье: «чтоб тебя главой центральных районов назначили», — шутит ярославский писатель и психолог Александр Галанов.

И он такой не один. Скандальное назначение и громкое увольнение начальника администрации Кировского и Ленинского районов Георгия Гудымы, проработавшего неделю, стали поводом для кучи шуток и мемов. Но, если копнуть поглубже, то будет не до смеха — это серьёзная проблема для города.



Эта должность, как «нехорошая квартира»

Сейчас руководство мэрии подыскивает нового главу Кировского и Ленинского районов

За 2,5 года существования объединённой администрации Кировского и Ленинского районов на должности главы сменилось 8 человек. До Георгия Гудымы на этом посту работали Любовь Сурова, Сергей Румянцев, Елена Новик, Александр Дрыженко, Сергей Лепёхин, Александр Минасуев и Александр Белозёров. И дело не в этих 9 людях, а в том, кто принимает кадровые решения. А текучка началась после того, как мэром Ярославля стал Владимир Слепцов.



— За период работы новой мэрии все районные администрации были подчинены интересам затяжной предвыборной кампании: губернатор-муниципалитет, президент России, областная дума, — говорит политолог Григорий Моднов. — Большой акцент был сделан на пиар программы «Решаем вместе» и на мобилизации в районах города. Плюс сам город находится в состоянии социально-политической нестабильности и часто фигурирует в новостях. За ситуацией с кадрами в мэрии можно наблюдать, как за сериалом. При таком раскладе реальная роль администраций сводится к тому, чтобы быстро доносить проблемы предвыборным штабам и поддерживать кандидатов. На другое нет времени. Так что последние полтора года жителям должно быть всё равно, кто руководит районном. И жители это понимают, иначе у объединённой администрации Кировского и Ленинского районов стояли бы пикеты с требованиями «дайте нам нормального главу, который проработает хотя бы полгода». Но этого нет.

«Человеческая связь с людьми»

Дольше всех на посту главы центральных районов Ярославля продержалась Любовь Сурова

Самым ярким главой центральных районов Ярославля была Любовь Сурова. Да и работала она дольше остальных — 11 месяцев. Сейчас местные жители объединяются в группы и пишут коллективные письма в мэрию с просьбой вернуть её в администрацию.



— За время работы Любови Суровой мы впервые почувствовали заботу властей, — говорит 70-летняя жительница Кировского района и экс-депутат муниципалитета Зинаида Карпова. — Для неё не было безразличных вопросов — она всегда бралась за решение любых проблем: дороги, песочницы, праздники дворов. Таких людей нельзя терять. Если она вернётся, то мы будем помогать ей в работе и ничем не упрекнём.

Предложит ли мэр Суровой вернуться на работу в администрацию районов, а также согласится ли она, если такое предложение будет, неизвестно. Но уволилась она отсюда по собственному желанию. Когда пошли разговоры о том, что руководитель может сложить полномочия, мэр Владимир Слепцов сказал, что не имеет претензий к её работе, и заверил, что уйти она сможет, если захочет этого сама.

Хорошего главу искать нужно по-другому

Жизнь в Кировском районе Ярославля совсем не такая, как в Ленинском

В администрациях других районов Ярославля такой текучки кадров нет — там главы сидят на своих местах и никуда не собираются. За Фрунзенским и Красноперекопским районами следит Андрей Удальцов, за Дзержинским — Екатерина Мусинова, за Заволжским — Андрей Мамонтов.



— Хорошим главой может быть только тот человек, кто хорошо знаком с районом, а для этого нужно время, — считает депутат Ярославской областной думы, проработавший главой Ленинского района 4 года, Василий Бобков. — Центральная администрация — это тяжёлая история. Кировский и Ленинский районы не зеркальные, как, например Фрунзенский и Красноперекопский: в одном районе зона ЮНЕСКО с бизнес-центром и потоком туристов, а в другом — многоквартирные дома 30-х годов прошлого века вперемешку с новостройками. Было бы правильно разъединить эти районы, и в каждом назначить своего главу. И ещё ни в коем случае сейчас нельзя спонтанно назначать нового человека. Мэрия должна обсудить кандидатов с областной властью и, главное, с жителями районов. Праймериз провести, если будет нужно.

Что сейчас творится в администрации

Георгий Гудыма не успел ничего сделать для центральных районов Ярославля

Сейчас центральные районы снова обезглавлены, а руководство мэрии ищет нового человека на должность руководителя. Временно исполняющим обязанности назначили первого заместителя главы Сергея Пенкина.



Георгий Гудыма продержался на этой должности всего неделю, но шуму наделал в городе за десятерых. Выяснилось, что на работу его взяли с непогашенной судимостью. Некоторое время назад он устроил драку — пьяный подбежал к полицейскому, с головы ударил его по лицу, разорвал одежду и повалил его на землю. Суд его приговорил за это дело к 3 годам условно. После этого осуждённый переехал в Ярославль и дослужился до должности главы администрации Кировского и Ленинского районов. И даже получил на это дело благословение владыки, а сам перестал ходить на работу. Как так выстроилась карьера чиновника, сейчас проверяет прокуратура.

