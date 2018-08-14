Мужчина порывался продолжить «подвиги»

Странное ДТП произошло сегодня вечером на проспекте Октября в Ярославле. Рядом с пешеходным переходом сбили мужчину. Но именно он сам и оказался в итоге в наручниках.

Как говорят очевидцы, мужчина вёл себя странно: зачем-то побежал под колеса машины, которая тормозила перед светофором.

Подстава для водителя?

— Он прыгнул и разбил стекло со стороны водителя и зеркало заднего вида, — рассказал Андрей Ефимов, увидевший, как все случилось. — Его и скрутили-то, и наручники надели, потому что под другие машины хотел бросаться.

Очевидцы полагают, что мужчина мог быть пьян.