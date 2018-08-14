Дорога к маме. Везём в Украину 11-летнюю дочь ярославца, сажавшего ребенка на цепь: онлайн-репортаж

Злата едет к маме

Маленькая Злата вцепилась в своего плюшевого дельфинёнка и поджала губы. Только испуганно хлопает глазами.

- Нервничаешь?

- Угу, - кивает.

У неё сегодня долгая - и долгожданная - дорога. Домой, к маме. 11-летняя девочка летит в Украину к родной матери после дикой истории, которая произошла в Ярославской области в семье отца, где она жила - папа сажал сына, брата девочки, на цепь. Говорит, так воспитывал.

После того, как в июне история всплыла, подросток, сидевший в будке, попал в больницу, остальных детей изъяли и поместили в реабилитационный центр. Но Злата очень хотела к маме.

— Мне пришлось её оставить с мужем при разводе, — рассказывала мама 11-летней девочки. — Он убедил меня, что с ним ей будет лучше.



Убедил, когда женщина, встретив новую любовь, уехала на Украину. Мол, что ребенка везти в неизвестность. Мама девочки согласилась, но затосковала. Как и сама Злата. С ребёнком мама созванивалась по скайпу тайно — отец был против. Женщина говорит: в последнее время дочь начала плакать и просила её забрать.

Теперь все документы оформлены - сегодня мы везём девочку в аэропорт. Оттуда она улетит к маме, где их ждёт долгожданная встреча.

Финал трудной истории - в режиме онлайн:

05:47

И мама, и дочь переживают перед долгожданной встречей. Мама готовится - украшает квартиру воздушными шарами и большой надписью «С приездом, Злата».



05:39

- Я приеду, и мы с мамой пойдём купаться, - радуется по дороге Злата.

В Ярославль приходит осень, а на Украине сейчас жара.



05:30

Долгая дорога домой

05:30

В реабилитационном центре осталась сводная сестра Златы. Она расплакалась, когда Злата уезжала. Девочки дружат, после отъезда подолгу разговаривают по телефону.



05:09

Вот так воспитывал брата Златы (сводного) её отец. Сажал трудного подростка в эту будку. Сейчас мужчину проверяют на вменяемость. Собственно, у дверей больницы и прощались.

05:07

- Я должна была раньше ещё к маме поехать, - говорит Злата.

Почти все лето ребёнок провёл в детском реабилитационном центре Ярославля, ожидая, когда соберут все необходимые для её отправки документы. Тем, что она отправиться на Украину к маме, девочка хвасталась ещё в школе, до того, как стало известно о жуткой истории.



04:59

Перед поездкой Злата попросила отвести её попрощаться с отцом и его женой (с ними девочка прожила пять лет).

- Вот опека, так и отправляют, в чём забрали, а дома целый чемодан вещей, - переживает отец.

Девочка нарисовала рисунки - лица со слёзками на пластиковых тарелочках, передала их отцу и мачехе. Прощалась без слёз, спокойно.



04:55

04:54

У Златы с собой только пакетик с вещами, в нем майка и шорты, которые ей подарила сестра. Перед поездкой идём в магазин, чтобы был хоть один комплект сменной одежды.

- Папа говорит, что мне сейчас сложно одежду покупать - возраст такой, когда детское мало, а взрослое не нравится, - говорит девочка.



04:53

В московский аэропорт из Ярославля выехали затемно. Мама Златы уже купила билеты.