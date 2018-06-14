«Дочь плачет и просится ко мне»: украинская мама бьётся за ребенка, оставленного в России с отцом-мучителем

Мама мечтает снова обнять дочку

В эту историю трудно было поверить — потому что трудно было поверить в то, что так издеваться над ребёнком может его собственный отец. По СМИ 8 июня пролетела новость — в Ярославской области родители сажали 13-летнего сына на цепь. Подросток попал в больницу, остальных детей изъяли и поместили в реабилитационный центр. Отец пустился в бега. Задержали его спустя неделю. Мужчина пришёл в больницу к сыну. По статье «Истязание» ему грозит от трёх до семи лет колонии. Но за этой драмой, которая стала публичной, скрывалась трагедия ещё одного ребёнка. Подробности — в эксклюзивном материале 76.ru.

Странная семья

Семейная пара переехала в деревню из Ярославля несколько лет назад. Дом начали строить в самом конце деревни, там, где, как говорят постоянные жители, одни дачники. Пока строили дом, приезжали не часто, а года два назад перебрались основательно. В Ярославле осталась взрослая дочь. 44-летний мужчина с женой привезли с собой четверых младших детей — трое школьников и одна девочка, ещё совсем малышка.

Дружеских отношений с соседями не получилось. Главу семейства посчитали, мягко говоря, странным.

— Как-то раз с ним разговаривали, — говорит ближайший сосед семейства. — Он начал втирать, что в деревне всё должно быть натурально. Мол, зачем тогда в деревню приезжать, если печь не собираешься топить дровами. После этого я решил, что общаться с ним больше не буду. Зачем мне это?

Вот только занятого натуральным хозяйством отца семьи не видели.

— Постоянно только прохаживался по участку, — говорит сосед. — Уж не знаю, на что они там ели и одевались. Видимо, жена только и работала. Загнала себя, что в 40 лет выглядела на 60.

С цепи сорвался

О том, что творилось в доме на отшибе, местные жители узнали из прессы. Говорят, и подумать не могли...

Трое детей — 13-летний мальчик, его сводные сёстры: 10-летняя по матери и 11-летняя по отцу — учатся в одной школе.

— Дети благополучно ушли на каникулы, — рассказала директор школы, в которую ходят дети. — О том, что случилось, узнали из СМИ. Дети самые обычные и по учёбе, и по поведению. Девочки — хорошистки, а мальчик — обычный мальчик, учится не очень хорошо. На семью они никогда не жаловались и с синяками детей в школе не видели.

Вот только сосед рассказал, что подросток несколько раз всё же сбегал из дома.

— Может, он там и увидел, какой жизнь может быть, — рассказал мужчина. — Не захотел больше этой отцовской «веры», за что и получил.

И похоже, получал не раз. По данным источника 76.ru, мужчина уже был судим по статье «Побои». Похоже, мальчишка просто не выдержал и сбежал на этот раз. В прямом смысле слова — сорвался с цепи.

Дочка просилась на Украину

Из пяти детей не все были родными братьями и сёстрами. Когда у супругов было только двое старших детей, они развелись. Глава семейства с новой женой уехал в Португалию, а женщина нашла себе кавалера в России. У обоих в новых парах появились дочери с разницей в год. В новых семьях тоже не задалось, и спустя семь лет мужчина вернулся вместе с дочерью к бывшей жене и детям. Воссоединившись вновь, родили ещё одного ребёнка.

Отношения с мачехой у 11-летней девочки, приехавшей с папой из Португалии, были сложными.

— Весной вся семья уехала отдыхать, а девочку оставили дома одну, — рассказала бабушка её одноклассницы. — Одну ночь она у нас дома провела. Я еще подумала, как же такую маленькую — и одну оставили. Но она сказала, что сама не захотела ехать, мол, родители ей доверяют, оставляют одну. Денег они ей оставили, чтобы она могла себе еду купить — три тысячи на две недели дали. Никаких синяков и ссадин на ней не было. Одевали её нормально, на выпускном у девочки красивое платье было.



Одноклассницы говорят, что сама она жаловалась на мачеху, всем рассказывала, что скоро уедет на Украину. Оказалось, что именно там живёт её родная мать (женщина действительно переехала из Португалии на Украину).

— Мне пришлось её оставить с мужем при разводе, — рассказала мама 11-летней девочки. — Он убедил меня, что с ним ей будет лучше.

С ребёнком мама созванивалась по скайпу тайно — отец был против. Женщина говорит: в последнее время дочь начала плакать и просила её забрать.

Мама девочки связалась с семьёй. Они пообещали отдать ребёнка, но не просто так — требовали денег.

— Бывший муж сказал, что я якобы должна заплатить ему кучу денег — алименты на ребёнка, хотя он никогда на них не подавал. Речь шла о сумме более 500 тысяч рублей. Я выслала ему деньги на оформление всех бумаг и документов, чтобы дочь отправили ко мне.

Договорились, что девочка поедет на Украину в начале июня, но внезапно и дочь, и бывший муж перестали выходить на связь.

Как оказалось, многодетная семья и правда нуждалась в деньгах. Мы попытались связаться с многодетной матерью, но трубку взяла другая женщина.

— Этот номер уже три года у меня. Мне постоянно звонят и днём, и ночью и требуют позвать к телефону бывшую владелицу номера. То говорят, что мне одобрили кредит в несколько сотен тысяч, то требуют, чтобы я погасила кредит на огромную сумму, — рассказала женщина.

Сейчас ситуация зависла в воздухе. Главе большого и запутанного семейства будут избирать меру пресечения. А украинская мама девочки, находящейся в реабилитационном центре, не знает, что и делать. О том, в какой ситуации оказалась ее дочь, она узнала от корреспондента 76.ru. Теперь женщина думает, как забрать ребенка себе. А следователи продолжают распутывать эту трудную историю.