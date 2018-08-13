«Рубль обратно не поднимется». Надо ли ярославцам срочно бежать менять валюту. Мнение эксперта

Российский рубль в очередной раз пострадал. На этот раз из-за заявления американского правительства о введении новых антироссийских санкций.

— Сейчас один доллар США стоит 66 рублей 90 копеек, завтра курс будет ещё выше — 68 рублей 22 копейка за один американский доллар, — сообщают официальные данные в Центробанке России. В ярославских банках курс меняется постоянно.

По данным на 16:20, по самому выгодному курсу один американский доллар можно было купить за 68 рублей 00 копеек, а продать за 67 рублей 30 копеек. Но чтобы обменять валюты по таким курсам, нужно ещё поискать.

— Самое глупое, что можно сейчас сделать, — это броситься в банк и начать заниматься валютными операциями, — считает экономист и автор книги «Русская модель управления» Александр Прохоров. — Как показывает опыт, если рубль упал, то он уже обратно не поднимется. Бывает такое, когда российская валюта совсем на дно рушится, но это не тот случай.



Экономист уточнил, что российская экономика сейчас очень уязвима, поэтому рубль и обрушился после заявления американцев о санкциях.



— Санкции, может, ещё и не введут, а рубль уже отреагировал, — добавил Александр Прохоров. — Но стоит переживать, что этот скачок американской валюты сильно отразится на жизни россиян. Здесь сейчас итак экономическая депрессия — многие люди не при деньгах, поэтому их доходов хватает только на еду, одежду, квартплату и другие бытовые расходы. А за это мы всё платим в рублях.



Эксперт уверен, что на людях, которые не планируют в ближайшее время поезди за границу, это падение рубля почти никак не отразится.



Специалисты сервиса бронирования билетов OneTwoTrip сообщили, что ослабление рубля приведёт к подорожанию авиаперелётов. Они советуют тем, кто планирует поездку за границу, приобрести авиабилеты за рубеж сегодня или завтра — это позволит сэкономить. Однако сэкономить на турах и гостиницах, используя эту особенность рынка воздушных перевозок, путешественникам не удастся, так как их стоимость зафиксирована в валюте, и изменение курса сразу же влияет на её рублевый эквивалент.



На этой неделе Штаты объявили о новых санкциях в отношении России. В Государственном департаменте США считают, что российское правительство связано с отравлением Юлии и Сергея Скрипаль в английском Солсбери. Новый пакет ограничений должен вступить в силу 22 августа. Согласно обещаниям американского правительства, они планируют запретить покупку государственного долга России банкам своей страны и финансовыми организациям западного мира. А это может в очередной раз больно ударить по экономике России.

