В Ярославле не утихает скандал, связанный с ночными разборками высокопоставленного чиновника правительства и службы безопасности на стройке жилого комплекса «Династия». И в этой истории у каждой стороны своя версия произошедшего. Разбираемся.



Версия №1: «Они не давали спать»



Дома в элитном жилом комплексе строят круглосуточно — работают в три смены

Друзья советника председателя правительства Ярославской области Дениса Рехина рассказали, что его подтолкнуло к ночному походу на стройку. Оказалось, что в ту ночь приехал из командировки и долго не мог заснуть. Дом у него рядом со стройкой, а рабочие шумели перфоратором и вбивали сваи. Мужчина вышел на улицу и дошёл до забора стройки.



— Он позвонил в звонок и сказал охраннику: «Отец, это уже невыносимо — спать невозможно», — пересказали корреспондентам 76.ru историю Дениса Ресина. — Поднялся на этаж и спросил у строителей, почему они шумят перфоратором в четыре утра, ведь по закону в ночное время этого делать нельзя. Те ответили, что не могут ничего поделать. Потом пришли заместитель генерального директора стройки и вооруженные охранники. Они попросили чиновника пройти к старшему по стройке. Пока они шли, ЧОПовцы «светили» своим оружием и что-то рассказывали про 90-е годы. У Рехина с собой тоже был пистолет, я им его показал, чтобы дать понять — не нужно его пугать.



Версия №2: «Он к нам ворвался с пистолетом»



На стройке говорят, что испугались разъярённого мужика с пистолетом

На стройке ту же самую историю рассказывают совершенно в другом ключе. Они говорят, что чиновник бесцеремонно вломился на территорию объекта, громко кричал и угрожал пистолетом.



— Наши рабочие не могли успокоить незваного гостя, — рассказали в офисе «Главстрой Волга» - фирмы, которая строит комплекс. — Пришлось вызывать группу быстрого реагирования, которая, к счастью, базируется рядом. Только с их помощью удалось усмирить буйного посетителя. Он может рассказывать, что угодно. Но вы сами-то можете представить ситуацию, что приехавший из Москвы в провинцию чиновник пошёл ночью с пистолетом на стройку, чтобы мило поговорить?



Чем закончился конфликт



Поставить все точки над «i» в этой истории не получилось даже у полицейских

В полицейском участке с обеих сторон конфликта взяли объяснения, после чего отпустили. И виноватых в этой истории не оказалось.



— Каждый из них рассказал эту историю по-своему, мы всё запротоколировали, — рассказал источник 76.ru в отделе полиции «Кировский». — Никакого продолжения этого дела не будет, потому что участники конфликта отказались писать заявления и пояснили, что претензий друг к другу не имеют.

Третья сторона



Вместе тихих дворов - шум и пыль

От стройки устал не только чиновник правительства, но и многие люди, которые живут по соседству с новым жилым комплексом. Их тихие центральные дворики стали шумными и неуютными.



— Сил больше нет терпеть эту ночную стройку, — жалуются жители домов на улицах Угличская, Лисицына и Свободы. — Днём-то невыносимо — «бум-бум» по голове постоянно. А уж спать вообще невозможно. Мы жаловались везде, куда только можно. Люди по ночам из окон даже на строителей кричали - просили дать возможность отдохнуть и шумные работы на день перенести. Был бы пистолет, сами бы взяли его и пошли к строителям.



В свою очередь строители понимают, что мешают людям отдыхать, но разводят руками, мол, работа — есть работа.



— Мы не можем срывать график, — говорят на стройке люди в оранжевых жилетках и касках. — Нам руководство ставит планы. Был приказ работать в три смены, мы его и выполняем.



Закон для всех один



Чтобы люди спокойно спали по ночам, депутаты областной думы разработали специальный закон

В Ярославской области существует местный «закон о тишине». Там чётко сказано, что нарушать шумом покой людей нельзя летом с одиннадцати вечера до шести утра, а зимой — с десяти вечера до шести утра. В документе сказано, что речь идёт не только о шумных соседях. Отдельной строкой там прописано, что запрет касается и «производства ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ».



— Не важно, кто и как нарушает тишину — шуметь нельзя, и точка, — говорит депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев. — За нарушение закона предусмотрено административное наказание. Для юридических лиц там штраф от 20 до 100 тысяч рублей.



Если кто-то мешает шумом по ночам, то можно жаловаться в полицию и прокуратуру. Первые обязаны приехать на вызов, пресечь нарушение закона и составить протокол, а вторые — провести проверку по заявлению.



С чего всё началось



Стройка не останавливается ни днём, ни ночью

На шумную стройку в центре города люди жалуются уже давно. В Кировском РОВД говорят, что выезжали по вызовам по подобным жалобам десятки раз. Но строители всё равно продолжают работать.



О ночном визите чиновника на стройку, возможно, так бы никто и не узнал, но эта история всплыла в популярном ярославском Telegram-канале «ЯрПолитика». После этого источник 76.ru в региональном правительстве рассказал подробности разборок на стройке.



Известно, что позже чиновник встретился с руководством стройки и представитель «Династии» пообещал, что рабочие будут поменьше шуметь по ночам. Будут ли теперь местные жители спать спокойнее, покажет время.