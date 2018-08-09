Громкий скандал, связанный с высокопоставленным чиновником, разразился в Ярославле. Во вторник советника председателя правительства Ярославской области Дениса Рехина повязали полицейские. Произошло это в пять часов утра на стройке дома в жилом комплексе «Династия» на улице Свободы.



Строители домов в жилом комплексе «Династия» работают в три смены

У этой истории оказалось несколько версий произошедшего. Первая всплыла в Telegram-канале «ЯрПолитика».



— Денис Рехин ворвался на стройплощадку с тяжёлой небритостью в майке и шортах, — сообщили накануне авторы канала. — Громко крича «вы мне мешаете спать, я вас сейчас порву и закрою» и размахивая руками, он прорвался через пост, попутно отталкивая охрану. Целенаправленно и быстро он поднялся на пятый этаж и все свои громкие эмоции обрушил на опешивших строителей. Незваный гость ругался и угрожал, а также демонстрировал рукоятку пистолета, не стесняясь, наоборот, использовав это как аргумент в дискуссии со строителями.



Мы попытались разобраться в этой истории и обратились к своему источнику в правительстве Ярославской области. Он не стал отрицать произошедшее, но рассказал о случившемся в другом ключе.



Согласно этой версии, Рехин, который живёт в доме, неподалёку от стройки, в ту ночь приехал из командировки и долго не мог заснуть, из-за того, что рабочие шумели перфоратором и вбивали сваи. Именно поэтому он и отправился поговорить со строителями «Династии».



— Он зашёл абсолютно спокойно, ничего не взламывая, — рассказал источник 76.ru. — Поднялся на этаж и спросил у строителей, почему они шумят перфоратором в четыре утра, ведь по закону в ночное время этого делать нельзя. Те ответили, что не могут ничего поделать — их заставляют работать круглосуточно, потому что строительство идёт с опозданием. В это время к Рехину подлетели вооружённые охранники со стройки — большинство из которых бывшие СОБРовцы. Пистолет у Дениса, действительно, был с собой. Но он его никому не показывал. Он показал лишь разрешение на оружие приехавшим полицейским.



Дальше обе версии этой истории сходятся — со стройки сотрудники МВД забрали Дениса Рехина в Кировский РОВД. Там они с него взяли объяснение. Ну а потом чиновника пришлось отпустить. Будут ли полицейские проводить какую-то проверку или заводить дело — большая тайна. В отделе информации управления МВД России по Ярославской области об этом не рассказывают.

