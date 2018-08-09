Кровавая разборка в доме Юрия Опехтина произошла в феврале этого года

Следователи СУ СКР по Ярославской области закончили расследование громкого убийства 62-летнего владельца компании «Ритуал-Сервис» Юрия Опехина, которое произошло в феврале в посёлке Козьмодемьянск.



— Сейчас обвиняемый содержится под стражей, — рассказали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — В отношении 47-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела — за убийство и незаконное хранения оружия и боеприпасов к нему.



Следователи раскопали, что в тот вечер мужики собрались у Опехтина дома выпить по-соседски. Стопка за стопкой — и мужчины перешли на повышенные интонации. Один начал размахивать руками, другому показалось, что он сейчас начнёт драться...



— Хозяин дома схватил самодельный многозарядный пистолет, который как раз оказался в ящике стола, находившемся под рукой, — рассказали следователи. — Он начал размахивать пушкой и вывел гостя из дома к калитке. Там он выстрелил в своего оппонента по спору, но промахнулся. А тот умудрился выхватить у него пистолет.



Следователи выяснили, что потом Опехтин побежал домой и попытался там спрятаться от гостя, который теперь уже был вооружён и очень разгорячён. Но спастись директор «Ритуал-Сервиса» от него не смог.



— Обвиняемый догнал хозяина дома и выстрелил ему в лицо, — говорится в материалах следствия. — Пуля прошла насквозь — разнесла голову и ранила шею, повредив спинной мозг.



Чтобы замести следы, мужчина решил забрать пистолет с собой и спрятал его дома.



Когда труп убитого Юрия Опехтина нашли в доме, выдвигались разные версии убийства. Но сотрудники правоохранительных органов быстро во всём разобрались. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

