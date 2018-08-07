Сейчас девочка рассказывает, где была с любимым все эти дни

Через четыре дня поисков влюбленной пары подростков в Ярославле разыскали одного из них. Нашлась девочка.

Её друзья рассказали, что она в полиции.



— Говорит, что с Егором они не виделись со вчерашнего дня, — рассказал друг девочки Сергей.

В полиции информацию о том, что девочка нашлась, подтвердили. Но пока не разглашается информация о том, где пара была всё это время.

А вот молодой человек пока не нашёлся.



Напомним, пара подростков из Заволжского района загадочно пропала после свидания. Телефоны обоих были отключены, ни до одного из них не могли дозвониться ни родители, ни друзья.



Если вы увидите его, обращайтесь в полицию по номеру 02, 102 или по телефону доверия УМВД: 73-10-50.