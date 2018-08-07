Евгений Макаров в колонии

Заключённый в ярославской колонии № 8 Евгений Макаров, которому устроили жестокую пытку сотрудники УФСИН, снова терпит плохое обращение по отношению к себе. Об этом сообщают правозащитники фонда «Общественный вердикт».

По их информации, заключённого посадили в ШИЗО за то, что он отказался на камеру мыть туалеты. А это значит, что сейчас посещения и передачи для него запрещены.

— По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и тем более под видеозапись приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Унижение вынудило Макарова отказаться. Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания — ШИЗО, — передаёт «Общественный вердикт».

По мнению правозащитников, начальство этой колонии начало оказывать давление на заключённого, история которого стала причиной уголовного преследования сотрудников УФСИН.

Напомним, скандал разгорелся, когда в СМИ попало видео жестоких пыток сотрудниками ИК-1 над заключённым Евгением Макаровым. На кадрах видно, как жестоко его избивали, уложив на стол и сняв нижнее бельё. После этого в колонии прошли проверки, 17 сотрудников отстранили от работы.11 сотрудников колонии заключили под стражу.