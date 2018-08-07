У обоих погибших остались семьи

Эта страшная авария унесла жизни двоих друзей. Александр Титов и Алексей Мальков разбились рано утром 12 марта. На Ленинградском проспекте «Мазда» врезалась в стоящую на проезжей части снегоуборочную машину. Иномарка принадлежала 30-летнему Алексею Малькову. Он же был за рулём. Ещё в той машине сидел 29-летний Александр Титов. Друзья говорят: и Александр, и Алексей машину водили прекрасно, права были давно. Но последствия аварии были ужасны, а кадры с места ДТП повергли в шок каждого: от «Мазды» не осталось живого места, а водитель и его пассажир погибли сразу же.



Водитель и пассажир погибли на месте

Тогда эта авария вызвала огромный общественный резонанс. Многие винили водителя снегоуборочной машины. Якобы он оставил технику без опознавательных знаков. Но были и те, кто считал, что Алексей и Александр виноваты сами: скорость у машины была слишком большая.



Всё это время длилось следствие. И вот наконец результаты стали известны корреспондентам 76.ru.



— Родственникам погибших было отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью виновника ДТП, — рассказали 76.ru в УМВД по Ярославской области.



Мы обратились за комментариями к родственникам и друзьям погибших мужчин, но они отказались разговаривать на эту тему.



Напомним, у Алексея и Александра остались жёны и маленькие дети.

